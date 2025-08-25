¡Ú¥Î¥¢¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤¬Èá¤·¤¶«¤Ó¡Ö¤ß¤ó¤ÊOZAWA¡¢OZAWA¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ÎàÀ¶µÜ¿ä¤·á¤Ï¤É¤³¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Î¥¢£²£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×¡Ê£¹·î£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÀï¤ÇÀ¶µÜ¤Ï¡¢±óÆ£Å¯ºÈ¡¢¥À¥¬¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£Ë£Å£Î£Ô£Á¡¢À¬Ìð³Ø¡¢Æ£ÅÄÏÂÇ·ÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£³«ËëÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ò¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤¹¤Ê¤É·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¢¤¦¡£ºÇ¸å¤ÏÃç´Ö³ä¤ì¤òµ¯¤³¤·¤¿Å¨·³¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Î£ç£ï¡¡£²¡¡£ó£ì£å£å£ð¤ò¼ó¸Ç¤á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢µ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ò¸Æ¤Ó»ß¤á¤Æ¡Ö£Î¡½£±½éÀï¡¢¥¢¥ó¥¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤À¤¬£Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤¢¤ª¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö²¶¤â¤½¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¢¥ó¥¿¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡££Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤é¡Ö¸ø¼°Àï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸ø¼°Àï¤À¤è¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤è¡£¤ªÁ°¤Îµ»¡¢¤è¡¼¤¯Ëá¤¤¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¶µÜ¤Ï¡ÖÁ°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆÍÇ¡¸À¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤¶¤ï¤Ä¤¯²ñ¾ì¤òÃÖ¤¤¤Æ¡Ö¥Î¥¢¡ª¡¡Á°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¡ØÀ¶µÜ¿ä¤·¡Ù¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡¡º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ç¤¹¤è¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¸«¤Þ¤·¤¿¡©¡¡ËÍ¡¢Ã¼¤ÎÊý¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤·¤«¤â²£¸þ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê£Ï£Ú£Á£×£Á¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¢¤ÎÀ¶µÜ¿ä¤·¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¼çÄ¥¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âº£Ç¯¸µÆü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¼«¤é¤¬£Ï£Ú£Á£×£Á¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£É÷¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï£±¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â½Å¡¹¾µÃÎ¤ÎÀ¶µÜ¤Ï¡Ö¥¯¥½¡ª¡¡º£Ç¯¤Î£Î¡½£±¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¿¿¤óÃæ¤È¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¶µÜ³¤ÅÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀÀ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£