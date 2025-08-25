¿·¤¿¤Ë¾èµÒ²ÈÂ²4¿ÍÄóÁÊ¡¡»¥ËÚ¡¢ÃÎ¾²´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×ÁÊ¾Ù
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç²¤Ç2022Ç¯4·î¡¢´Ñ¸÷Á¥¡ÖKAZU¡¡1¡Ê¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬ÄÀË×¤·¾èµÒ¾è°÷·×26¿Í¤¬»àË´¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¾èµÒ1¿Í¤Î²ÈÂ²4¿Í¤¬±¿¹Ò²ñ¼Ò¤ÎÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡Ê¼ÐÎ¤Ä®¡Ë¤È¼ÒÄ¹·ËÅÄÀº°ìÈï¹ð¡Ê62¡Ë¡á¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢»¥ËÚÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢¸¶¹ðÊÛ¸îÃÄ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£7·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÀÁµá³Û¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»ö¸Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾èµÒ14¿Í¤Î²ÈÂ²¤é·×29¿Í¤¬ºòÇ¯7·î¡¢·×Ìó15²¯±ß¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¡¢¸½ºß·¸ÁèÃæ¡£²ñ¼ÒÂ¦¤Ï·ËÅÄÈï¹ð¤Ë²á¼º¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¡¢²ñ¼Ò¤ÎÇå½þÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¶â³Û¤òÁè¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£