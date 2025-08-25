¥¹¥¿¥Ð¤ÎNEW¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥«¥Õ¥§¡×¤¬¿·½É¥Þ¥ë¥¤¤ËÃÂÀ¸¡£¥é¥Æ¡ß¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤·¤è¡ª
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÂè1¹æÅ¹¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´Û2³¬¤Ë9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ò»È¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ö¥×¥ê¥ó¥Á¡×¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ö¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¡×¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¥¹¥¿¥Ð¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥«¥Õ¥§¡×¤¬ÃÂÀ¸
¥¹¥¿¥Ð¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥«¥Õ¥§¡×¤Ï¡ÈÆü¾ï¤Î¾¯¤·¾å¼Á¤ÊÂç¿Í¤Î¤´Ë«Èþ¤òÂÎ¸³¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥é¥Æ¡ß¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤ÇÂç¿Í¤ò´Å¤ä¤«¤¹¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤ë¥«¥Õ¥§¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÊ¸²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡ØMilanese Kissaten¡Ê¥ß¥é¥Í¡¼¥¼ ¥¥Ã¥µ¥Æ¥ó¡Ë¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶ÅÀ¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥Ð¡¼¥ëÊ¸²½¡ßÆüËÜ¤ÎµÊÃãÅ¹Ê¸²½¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
4¤Ä¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê4¤Ä¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ¥é¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¿´¤òºÌ¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥À¥Ö¥ë ¥È¡¼¥ë ¥é¥Æ¡ÊHot/Iced¡Ë¡×¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡§ÀÇ¹þ736±ß¡¿Å¹ÆâÍøÍÑ¡§ÀÇ¹þ750±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ÐÆüËÜ1¹æÅ¹¤ÇºÇ½é¤Ë¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥Æ¡£
¥Û¥Ã¥È¤Ï¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø¥È¥ê¡¼¥È ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ä¤ï¤é¤°¤ä¤µ¤·¤µ¤Î1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥¹¥¤¡¼¥È¥ß¥ë¥¯ ¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊHot/Iced¡Ë¡×¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡§ÀÇ¹þ736±ß¡¿Å¹ÆâÍøÍÑ¡§ÀÇ¹þ750±ß¡Ë¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥½¡¼¥¹¡õ¥Ð¥Ë¥é¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤Î´Å¤µ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
¡Ø¥É¥ë¥Á¥§ ¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¡×¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡§ÀÇ¹þ864±ß¡¿Å¹ÆâÍøÍÑ¡§ÀÇ¹þ880±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò¤Î¤»¤¿¥ß¥ë¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ú¥Á¡¼¥Î¤Ë¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤òÃí¤¤¤À¥¢¥Õ¥©¥¬¡¼¥ÈÉ÷¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥Ö¥ê¥å¡¼¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ö¥È¥¥¥Ç¥¤¥º ¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊHot/Iced¡Ë¡×¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡§ÀÇ¹þ579±ß¡¿Å¹ÆâÍøÍÑ¡§ÀÇ¹þ590±ß¡Ë¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ö¸·Áª¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤òÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤¿¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë1ÇÕ¤Ç¤¹¤è¡£
¢¨¤¤¤º¤ì¤âTall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢6¼ïÎà¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥«¥«¥ª¥Ë¥Ö¡¢¹õÅü¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥ß¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥¢¥¬¥Ù¥·¥í¥Ã¥×¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î1ÇÕ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥×¥ê¥ó¥Á¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ö¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¡×¤¬Àª¤¾¤í¤¤
É½ÌÌ¤Ï¥¶¥¯¥¶¥¯¡¢Ãæ¤Ï¥Õ¥ï¥Ã¤È¥¨¥¢¥ê¡¼¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ö¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ï5¡Á6¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥×¥ê¥ó¥Á¤Î¿Íµ¤NO.1¥É¥ë¥Á¥§¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡ß¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·ºî¡Ö¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£ ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡§ÀÇ¹þ776±ß¡¿Å¹ÆâÍøÍÑ¡§ÀÇ¹þ790±ß¡Ë¤Ï¥Þ¥¹¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤Ë¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¡È¥ß¥é¥Í¡¼¥¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤â¡ý
¡Ø¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥À¥Ö¥ë ¥È¡¼¥ë ¥é¥Æ¡Ù¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥á¥ó¥È¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¤ò¿¶¤ê¤«¤±¡¢¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤ò¥Ç¥£¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤¬½ÐÍè¤½¤¦¤Ê¡Ö¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥«¥Õ¥§¡×¡£
¥é¥Æ¡ß¥³¥ë¥Í¥Ã¥Æ¥£¤Î¿·¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥«¥Õ¥§ ¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´Û2³¬Å¹
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-30-13 ¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´Û2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§7:00¡Á22:30
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼
https://www.starbucks.co.jp/
»²¾È¸µ¡§¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
