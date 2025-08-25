½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢0¡Ý2¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î»àÆ®À©¤·ÂçµÕÅ¾¾¡¤Á ¡ª·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ËÁ°¿Ê¡¡ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬ºÇÂ¿29ÆÀÅÀ¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤¬ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÊÆ±17°Ì¡Ë¤Ë3¡¼2¡Ê25¡¼27¡¢20¡¼25¡¢25¡Ý20¡¢26¡Ý24¡¢15¡¼11¡Ë¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê25¡Ë¡¢ÅçÂ¼½ÕÀ¤¡Ê33¡Ë¡¢µÜÉôÍõÍü¡Ê27¡Ë¡¢´ØºÚ¡¹Ì¦¡Ê26¡Ë¡¢º´Æ£½ÊÇµ¡Ê23¡Ë¡¢½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤ËÊ¡Î±·ÅÈþ¡Ê27¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬º´Æ£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤äÅçÂ¼¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤êÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï¶¥¤ëÅ¸³«¤Ë¡£½ªÈ×¡¢19¡¼21¤È2ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÆüËÜ¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢º´Æ£¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡¢ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤ÍÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¤«¤±¤¿¤¬¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢25¡¼27¤ÎÀÜÀï¤ÎËö¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤éÅçÂ¼¤Î°ÜÆ°¹¶·â¤ä½©ËÜ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢Ê¿¶Ñ¿ÈÄ¹184.6cm¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¹¶¼é¤Ë¼ºÅÀ¤¬Â³¤¤¤¿¡£°ì»þ11¡¼19¤È8ÅÀº¹³«¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÃæÀî¤Ä¤«¤µ¡Ê25¡Ë¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡Ê23¡Ë¤¬ÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¤ë³èÌö¡¢º´Æ£¤äÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç4Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤È½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·µÕÅ¾¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢20¡¼25¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤µ¤ì¤¿¡£
¸å¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¤ÏÂè3¥»¥Ã¥È¡¢ÀÐÀî¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¼¡¡¹¤Ë·è¤Þ¤ë¤Ê¤É16¡¼7¤È8Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤à¤Èº´Æ£¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤â·è¤Þ¤ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤º¡£Àè¤Ë20ÆÀÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿ÆüËÜ¤Ï¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈºÇ¸å¤ÏÏÂÅÄ¤¬25ÅÀÌÜ¤ò·è¤áÀÚ¤ê¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¤¿¡£
Âè4¥»¥Ã¥È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê3¼ºÅÀ¤¹¤ë¤âº´Æ£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢ÀÐÀî¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È15¡¼15¤ÎÀÜÀï¤Ë¡£½ªÈ×¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç20ÆÀÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»24¡¼24¤È¤·¤¿¡£1ÅÀ¤â¾ù¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¤¬¾¡Éé½ê¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¤ê26¡¼24¤ÇÂè4¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¾¡Éé¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â¤µ¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀÐÀî¡¢º´Æ£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£7¡¼7¤ÎÆ±ÅÀ¤«¤éÅçÂ¼¤Î°ÜÆ°¹¶·â¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î¾®ÅçËþºÚÈþ¡Ê30¡Ë¤Î¹¥¥ì¥·¡¼¥Ö¤«¤éÀÐÀî¤¬·è¤á9¡¼7¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏÀè¤Ë10ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤êµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Ç¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÅÀ¿ô¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö1²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤Ïº£Âç²ñ¤«¤é2Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î³«ºÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¿ô¤¬24¤«¤é32¥Á¡¼¥à¤ËÁý¤¨¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä8¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢³ÆÁÈ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï2010Ç¯¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢¨À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ
¡ÚÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¡Ê¾å°Ì¡Ë¡Û
ÀÐÀî¡¡29ÆÀÅÀ
º´Æ£¡¡24ÆÀÅÀ
ÏÂÅÄ¡¡12ÆÀÅÀ
¡Ú½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡»î¹çÍ½Äê¡ÛÆüËÜ»þ´Ö
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëH¡Ë
23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡»3¡¼0 ¥«¥á¥ë¡¼¥ó
25Æü¡Ê·î¡Ë¡»3¡¼2 ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
27Æü¡Ê¿å¡Ë19¡§00¡Á¡¡vs ¥»¥ë¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡
