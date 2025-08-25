±§ÅÔµÜÎ´¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ç¹âÆÀÅÀ¡¡ÌÚº¬¾°ÅÐ¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡×
TM NETWORK¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢±§ÅÔµÜÎ´¡¢ÌÚº¬¾°ÅÐ¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØTM NETWORK 2025 IP¡Ù¥×¥ì¥¹ÆâÍ÷²ñ¡¦µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTM NETWORK¾®¼¼Å¯ºÈ¡¢±§ÅÔµÜÎ´¡¢ÌÚº¬¾°ÅÐ¡ØTM 2025 IP¡Ù¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ
¡ØTM NETWORK 2025 IP¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ØTM 2025 IP¡Ù¡Ë¤Ï¡¢TM NETWORK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ëÂçµ¬ÌÏÅ¸Í÷²ñ¡£8·î26Æü¤«¤é10·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦Ginza Sony Park¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£TM NETWORK¤Î3¤Ä¤Î¡ÖIP¡×¡½¡½ÃÎ¤Îºâ»º¡ÊIntellectual Property¡Ë¡¢ÃÎ¤Î¸ø±à¡ÊIntelligence Park¡Ë¡¢ÃÎ¤ÎÅ¯³Ø¡ÊInspiring Philosophy¡Ë¡½¡½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¸¼¨¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ØTM NETWORK Shooting Game¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£TM NETWORK¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥²¡¼¥à²½¤·¤¿¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±§ÅÔµÜÎ´¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿±§ÅÔµÜ¡£ºÇ½é¤Ï¤ä¤êÊý¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥³¥Ä¤òÄÏ¤ß¡Ö¥Ð¥·¥Ð¥·¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÌÚº¬¾°ÅÐ¤Ï¡¢²¼°Ì¤Î¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¡ÖËÍ¡¢¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¤Ç...¤³¤Î¿Í¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±§ÅÔµÜ¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¹¤ËÃ¦Ë¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎòÂå¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤³¤ìÃå¤ë¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¡Ø¥¿¥Þ&¥Õ¥ì¥ó¥º¡Á¤¦¤Á¤Î¥¿¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Á¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¿¥Þ¡×¤¬¡¢¡ÖGet Wild Continual¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥Þ¤ò¸«¤Æ¡¢±§ÅÔµÜ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¤¤È¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤è¤¯Å¾¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£