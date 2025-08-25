¡Ö¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×ÈÈºáÈï³²¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀÅ²¬¸©¤Î¶¨µÄ²ñ¤¬½é¤ÎÂåÉ½¼Ô²ñµÄ Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ø
ÈÈºá¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀÅ²¬¸©¤Î¶¨µÄ²ñ¤¬8·î¤Ë¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¡¢25Æü¤Ë¸©Ä£¤Ç½é¤ÎÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÀ©¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ÆÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÈÈºáÈï³²¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¶¨µÄ²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÅ²¬¡¢ÉÍ¾¾¤ÎÀ¯Îá»Ô¤Î¤Û¤«¤Ë33¤Î»ÔÄ®¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸©ÆâÁ´35»ÔÄ®¤Ë¤è¤ëÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¤ò¸©¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢ÈÈºá¤ÎÈï³²¼Ô¤¬¹ñ¤ä¸©¡¢»ÔÄ®¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤Ë¸øÅª»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÄ´À°Ìò¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¿×Â®¡¦Åª³Î¤Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¸©¤¯¤é¤·¸òÄÌ°ÂÁ´²Ý ¹â¶¶¾¡²ÝÄ¹¡ä¡Ö4·î¤Ë·Ù»¡ËÜÉô¤«¤éÃÎ»öÉô¶É¤ËÈÈºáÈï³²¼ÔÅù»Ù±ç¾òÎã¤Î°Ü´É¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ä»Ù±çºö¤Î½¼¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¸©¤ÏÈÈºáÈï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡ÖÅÓÀÚ¤ì¤Î¤Ê¤¤»Ù±ç¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¨µÄ²ñ¤Ï9·î¤ËÀÅ²¬»ÔÆâ¤Ç¼ÂÌ³¼Ô²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
