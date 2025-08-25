¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¡ÖLibero Flip A304ZT¡×¤ËAndroid 15¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤¬Äó¶¡³«»Ï
|Y!mobile¥¹¥Þ¥Û¡ÖLibero Flip A304ZT¡×¤¬Android 15¤Ë¡ª
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï25Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖY!mobile¡×¸þ¤±5GÂÐ±þ¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖLibero Flip¡Ê·¿ÈÖ¡§A304ZT¡Ë¡×¡ÊZTEÀ½¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid 15¡×¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡Äó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¹¹¿·ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¹¹¿·¸å¤Î¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¡Ö3.0.0_U¡×¡£
¡¦Android 15¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¸þ¾å
Libero Flip¤ÏZTE¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖLibero¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¡¢¤Þ¤¿Y!mobile¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢³«¤¯¤ÈÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ»È¤¨¡¢ÊÄ¤¸¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë½ÄÀÞ¤ê¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÌó6.9¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1188¡ß2790¥É¥Ã¥È¡ËOLED¡ÊÍµ¡EL¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï´Ý·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÌó1.43¥¤¥ó¥Á466¡ß466¥É¥Ã¥ÈÍµ¡EL¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÄÌÃÎ³ÎÇ§¤äÃå¿®±þÅú¤Ê¤É¤Î´ÊÃ±¤Ê¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÂÐ±þµ¡Ç½¤Ï¥«¥á¥é¤ä¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È·ò¹¯¡¢Å·µ¤¡¢²»³Ú¤Ê¤É¡£°ìÊý¡¢¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌó1600Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¡¢´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤ÆÂ¦ÌÌ»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤âÅëºÜ¡£¥µ¥¤¥º¤Ï³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÌó170¡ß76¡ß7.3mm¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤ÇÌó88¡ß76¡ß15.5mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó214g¡¢ËÜÂÎ¿§¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î3¿§Å¸³«¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏQualcommÀ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖSnapdragon 7 Gen 1 Mobile Platform¡×¤ª¤è¤Ó6GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¡¢128GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢4310mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç33W¡Ë¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡¢Wi-Fi 6¡¢Bluetooth 5.2¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¡¢NFC Type A¡¿B¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡ÊA-GNSS¤Ê¤É¡Ë¡¢ËÉÅ©¡ÊIPX2¡Ë¡¢ËÉ¿Ð¡ÊIP4X¡Ë¤Ê¤É¡£¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¹½À®¡£
¡¦Ìó5000Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥«¥á¥é
¡¦Ìó200Ëü²èÁÇCMOS¡¿Èï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¥«¥á¥é
¤Ê¤ª¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤é¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÂÎ¤Î¶Ê¤¬¤ê³ÑÅÙ¤ÏÉ¸½àÈÏ°Ï¤ò60¡Á110¡ë¤ÇÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÈÏ°Ï³°¤Ç¤Ï¥Ò¥ó¥¸¤Î³ÑÅÙ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÊÝ»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£microSD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¥¹¥í¥Ã¥È¤ä3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤ÏÈóÅëºÜ¡£SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¡ÖLibero Flip¡ÊA304ZT¡Ë¡×¤¬È¯É½¡ª2·î29ÆüÈ¯Çä¡¢2·î19ÆüÍ½Ìó³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï6Ëü3000±ß¤ÇºÇÂç2Ëü3200±ß³ä°ú - S-MAX
¡¦¥Õ¥©¥ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏºÇ°Â¤Î6Ëü±ßÂæ¤Ç¤â²÷Å¬Æ°ºî¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ëÆÈÀêÈÎÇä¤Î¡ÖLibero Flip A304ZT¡×¤ò»î¤¹¡Ú¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û - S-MAX
5G NR: n3, n28, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 8, 12, 17, 41(AXGP), 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, VIII
2G GSM: 900, 1800, 1900MHz
È¯Çä»þ¤Ë¤ÏAndroid 13¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¤è¤ê¿·¤·¤¤Android 14¤¬Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·ÊýË¡¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¤«¤é¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¢ª¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¢ª¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¡×¢ª¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¢ª¡Öº£¤¹¤°ºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¹¹¿·¡×¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾ðÊó¡×¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¡¢¹¹¿·¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤Ï¡¢È¯Ãå¿®¤ò´Þ¤à³Æµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞÄÌÊó¡Ê110ÈÖ¡¢118ÈÖ¡¢119ÈÖ¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤Î´°Î»¤Þ¤Ç¤ËºÇÂç30Ê¬ÄøÅÙ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¸å¤Ï°ÊÁ°¤ÎAndroid¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ØÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÏÄÌ¿®¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÅÇÈ¾õÂÖ¤Î¤è¤¤¾ì½ê¤Ç°ÜÆ°¤»¤º¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËËÜµ¡¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ÏÅÅÃÓ¤ò½½Ê¬¤Ë½¼ÅÅ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Ãæ¤ËÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜµ¡¤Î¾õ¶·(¸Î¾ã¡¦ÇËÂ»¡¦¿åÇ¨¤ìÅù)¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÇËÂ»¡¦¾Ã¼º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·Á°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÇËÂ»¡¦¾Ã¼º¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤Ë¤è¤ë¸Ä¡¹¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°ºîÊÝ¾Ú¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¹¹¿·¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼ÒÄó¶¡¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
