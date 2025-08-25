¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÊü¤Äº´Æ£½ÊÇµ¡¡©£Ö£ï£ì£ì£å£ù£â£á£ì£ì¡¡£×£ï£ò£ì£ä

「バレーボール女子・世界選手権、日本3−2ウクライナ」(25日、バンコク)

¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£°£±£°Ç¯Âç²ñ°ÊÍè£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦À¤³¦¥é¥ó¥¯£´°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±£±£·°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë£³¡Ý£²¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²Ï¢¾¡¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ËÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡££²£·Æü¤Ë¤Ï¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

¡¡Âè£±¥»¥Ã¥È¤«¤éº£Âç²ñ½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Îº´Æ£½ÊÇµ¡¢¼ç¾­¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¶·â¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¹â¤µ¤ÇÂÐ¹³¡££²£´¡Ý£²£²¤ÇÀè¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤á¤­¤ì¤º¡£ºÇ¸å¤Ï£³Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ç£²£µ¡Ý£²£·¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£

¡¡Âè£²¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤«¤é¶ì¤·¤ß¡¢£µÏ¢Â³¼ºÅÀ¤Ç£¹¡Ý£±£¶¤Þ¤ÇÆÍ¤­Êü¤µ¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë£´Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡Âè£³¥»¥Ã¥È¤â½øÈ×¤Ëº´Æ£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë³Ý¤«¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¡£¼éÈ÷¤ÎÇ´¤ê¤«¤éÀÐÀî¤¬·è¤á¤ë¤Ê¤É£¹¡Ý£·¤«¤é£¸Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç°ìµ¤¤ËÆÍ¤­Êü¤·¡¢£²£µ¡Ý£²£°¤Ç£±¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£

¡¡Âè£´¥»¥Ã¥È¤Ï¤¤¤­¤Ê¤ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë£³Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤¹Å¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄÉ¤¤¤Ä¤­¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎËö¤ËºÇ¸å¤ÏÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ç£²£¶¡Ý£²£´¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤Ëº´Æ£¤¬£³Ï¢Â³¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤Æ¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÅçÂ¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢ÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¤ÇÃæÈ×¤Ë£´Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¤¡¢£±£µ¡Ý£±£±¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀÐÀî¤¬Î¾·³¥È¥Ã¥×¤Î£²£¹ÆÀÅÀ¡¢º´Æ£¤¬£²£´ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤º¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£½Ð¤À¤·¤¬Âç»ö¡£¤­¤ç¤¦¤â¤¤¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡£¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤¤¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£