¡¡ÊÆ10Ç¯ºÄ·ôÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤ÏÁ°½µËö¤Ë¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤ò¼õ¤±¤¿£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤òÇØ·Ê¤ËÂç¤¤¯Äã²¼¤·¡¢4.25¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4.28¡óÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö08:15¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.728¡Ê+0.031¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.283¡Ê+0.029¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.909¡Ê+0.034¡Ë
