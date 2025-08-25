¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡ß¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¡Öanan¡×É½»æ¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬¡ÈÈþ¡É¤Î¶¥±é
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¡ß¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¡¢9·î3ÆüÈ¯Çä¤Î½÷À¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Öanan¡×2461¹æ¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÎÉ½»æ¤Ë¥Ð¥Ç¥£ÅÐ¾ì¡£¡Ö2025Ç¯½©anan¥â¥Æ¥³¥¹¥áÂç¾Þ¡×ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢3¤Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Èþ¤Î¶¥±é¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡ËÜè½»Ò¡õ¹â¶¶¶³Ê¿W¼ç±é ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡ÙWOWOW¤Ç½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡¡Ä¶ÆÃÊó±ÇÁü
¡¡9·î3Æü¤Ë9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡¿Black Nightmare¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤«¤é¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¤³¤ÈÆ»»Þ½ÙÍ¤¡ß¹â¶¶¶³Ê¿¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Àè·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBON BON VOYAGE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖDevil or Angel¡×¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¡Öanan¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¡Ö¥¹¥â¡¼¥¡¼¡È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ÉEye¡×¡ÖÆ©¤±¥Ä¥ä¡È¥ª¥È¥Ê¥¥¹¡ÉLip¡×¡Ö¼«È¯¸÷¡È¤¦¤Ö¤¤å¤ó¡ÉCheek¡×¤È3¤Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÎ©¤Æ¡¢»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÇ¤âºÝÎ©¤Ä¡Ö¼«È¯¸÷¡È¤¦¤Ö¤¤å¤ó¡ÉCheek¡×Æâ¤Î¥«¥Ã¥È¡£Ñ³¤²¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶È´·²¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤¯¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦°ìËç¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊü¤Ä¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤È¥ª¡¼¥é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌµ¸ÂÂç¤Î¥¥é¥á¥¡£¹³¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¸«¤ë¼ÔÁ´°÷¤òÏÇ¤ï¤¹¡Ä
Îï¤·¤Î¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¥ï¡¼¥ë¥É¤ØÆÉ¼Ô¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÏÀè½Ò¤Î3¤Ä¤Î¥á¥¤¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢3¤Ä¤Î°áÁõ¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤º½é¤á¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«È¯¸÷¡È¤¦¤Ö¤¤å¤ó¡ÉCheek¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò¤Î¤»¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¾åµ¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£Èà¤é¤Î¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥¯°Ê³°¤Î¥á¥¤¥¯¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¶ËÎÏ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢°áÁõ¤âÁÇÈ©¤ËG¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£ÃåÂØ¤¨¤ò½ª¤¨¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÉÛ¤òÉß¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤È¡¢2¤Ë¥ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¡¼¥é¤Ë»£±ÆÁ°¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¼¡¡¹¤ËÀ¼¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤Ë¾¯¤·¾È¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆ»»Þ¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¹â¶¶¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢Æ»»Þ¤¬¹â¶¶¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎËË¤ò´ó¤»¤¿¤ê¤È¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¿À¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¥Ô¥å¥¢¤µ¤È¿§µ¤¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡¢º£¤Î2¿Í¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ©¤±¥Ä¥ä¡È¥ª¥È¥Ê¥¥¹¡ÉLip¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥·¥¢¡¼¤Ê¸÷Âô´¶¤òÅ»¤Ã¤¿ÀÖ¥ê¥Ã¥×¤¬¼çÌò¤Î¥á¥¤¥¯¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÇØ·Ê¤Ï¹õ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£°áÁõ¤âÆ»»Þ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢¹â¶¶¤Ï¹õ¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤Î¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç´í¸±¤ÊÃË¤¿¤Á¤ËÊÑ¿È¡£
¡¡»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥À¥ë¥Æ¥£¡¼¡Ù¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡ßÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡ßÂç¶¶ÏÂÌé¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÊÔ½¸Éô¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥Ã¤È´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ö¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¥³¥ó¥Ó¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç»£±Æ°Õ¿Þ¤ò½½Ê¬¤Ëµâ¤ß¼è¤ê¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë2¿Í¡£Â³¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¤Î¼êÂÞ¤ò¸ý¤Ç³°¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëÀÖ¥ê¥Ã¥×¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤ÄÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦¡¢2¿Í¤Îµ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥á¥¤¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥¡¼¡È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ÉEye¡×¡£º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÌÜ¸µ¤Ë¥ª¥ó¡õ¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë¤òÅÉ¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥á¥¤¥¯¡£°áÁõ¤âÆ»»Þ¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¹â¶¶¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Î¾å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÁ¤â¤Î¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¾åµé¼Ô¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î2¿Í¤Î¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥à¤Î°ì³Ñ¡£¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤ÎÂç¤¤Ê¶À¤ÎÁ°¤Ç´é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Éþ¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¶È¤â¤³¤Ê¤¹2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢Èà¤é¤Î¿·¶ÃÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥¯¤ÇÌ¥¤»¤ë¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ä¡¢¡ÈÏ»¼ÔÏ»ÍÍ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2¿Í¤ÎÈþ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¿¼·¡¤ê¡£Èþ°Õ¼±¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ»»Þ¡£°ìÊý¤Î¹â¶¶¤Ï¡¢Àö´é¤â¿å¤À¤±¤È¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÂÐ¾ÎÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ»»Þ¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡õSEVENTEEN¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤È²óÅú¡£¹â¶¶¤ÏÃ¯¤òÅú¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤µ¤é¤ËÂÐÃÌ¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢½ª»Ï2¿Í¤Î¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»þ¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ñ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡£¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È²¿ÅÙ¤â¡ÈÄñ¹³¡É¤ò¤¹¤ë2¿Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·2¿Í¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò2¿Í¤Ç¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê²¦Æ»¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿Èà¤é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2¿Í¤Î¥¨¥â¤¤å«¤ò´¶¤¸¤ëÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤àÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤âÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï½©¤È½Õ¡¢Ç¯¤Ë2²ó¤Î¡Öanan¹±Îã¤Î¥â¥Æ¥³¥¹¥áÆÃ½¸¡×¤ò¤ª¤¯¤ë¡£¤¤¤Þ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤½Ü¤Î¥³¥¹¥á¤òÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¡¢BMSG¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¤ÎRUI¡¢ÇµÌÚºä46¤Î´äËÜÏ¡²Ã¡¢Æü¸þºä46¤ÎÂçÌî°¦¼Â¤éÍÌ¾¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÈþÍÆ¸¼Ô¤¬¤ª»î¤·¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ÈþÈ©²¦¡×´ë²è¤Ë¤ÏACEes¤Îº´Æ£Î¶²æ¡¢B¡õZAI¤Îº£ÌîÂçµ±¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¿¥»³¾°Âç¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÈþÈ©¼«Ëý¤¬¹ßÎ×¡£
¡¡ÈþÍÆÏ¢ºÜ¡ÖÈþ¥¸¥å¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁí½¸ÊÔ¤Ë¥¨¥ë¥Õ¡¦¹ÓÀî¤¬Ä¶¥Ý¥¸ÁíÉ¾¤ò¡£Âè2¾Ï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡Ù¤Î2025Ç¯Í¥¾¡¼Ô¡¦¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬Ä¶¥¤¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢A¤§¡ª groupÏ¢ºÜ¡ÖA¤§¡ªÃË¤¿¤Á¡×VOL.4¤Ë¤Ïº´Ìî¾½ºÈ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öanan¡×2461¹æ¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê9·î3ÆüÈ¯Çä¡£ÆÃÊÌÄê²Á850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¡ËÜè½»Ò¡õ¹â¶¶¶³Ê¿W¼ç±é ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡ÙWOWOW¤Ç½é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡¡Ä¶ÆÃÊó±ÇÁü
¡¡9·î3Æü¤Ë9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡¿Black Nightmare¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤«¤é¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¤³¤ÈÆ»»Þ½ÙÍ¤¡ß¹â¶¶¶³Ê¿¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÇ¤âºÝÎ©¤Ä¡Ö¼«È¯¸÷¡È¤¦¤Ö¤¤å¤ó¡ÉCheek¡×Æâ¤Î¥«¥Ã¥È¡£Ñ³¤²¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶È´·²¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤¯¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦°ìËç¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊü¤Ä¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤È¥ª¡¼¥é¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌµ¸ÂÂç¤Î¥¥é¥á¥¡£¹³¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¸«¤ë¼ÔÁ´°÷¤òÏÇ¤ï¤¹¡Ä
Îï¤·¤Î¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¥ï¡¼¥ë¥É¤ØÆÉ¼Ô¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÏÀè½Ò¤Î3¤Ä¤Î¥á¥¤¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢3¤Ä¤Î°áÁõ¤òÍÑ°Õ¡£¤Þ¤º½é¤á¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«È¯¸÷¡È¤¦¤Ö¤¤å¤ó¡ÉCheek¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Á¡¼¥¯¤ò¤Î¤»¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¾åµ¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ê·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£Èà¤é¤Î¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤Î©¤Ä¤è¤¦¡¢¥Á¡¼¥¯°Ê³°¤Î¥á¥¤¥¯¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¶ËÎÏ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢°áÁõ¤âÁÇÈ©¤ËG¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£ÃåÂØ¤¨¤ò½ª¤¨¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÉÛ¤òÉß¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤È¡¢2¤Ë¥ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ª¡¼¥é¤Ë»£±ÆÁ°¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¼¡¡¹¤ËÀ¼¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤Ë¾¯¤·¾È¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÆ»»Þ¤È¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¹â¶¶¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢Æ»»Þ¤¬¹â¶¶¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎËË¤ò´ó¤»¤¿¤ê¤È¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¿À¥·¥ç¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¥Ô¥å¥¢¤µ¤È¿§µ¤¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡¢º£¤Î2¿Í¤Ë¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÆ©¤±¥Ä¥ä¡È¥ª¥È¥Ê¥¥¹¡ÉLip¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥·¥¢¡¼¤Ê¸÷Âô´¶¤òÅ»¤Ã¤¿ÀÖ¥ê¥Ã¥×¤¬¼çÌò¤Î¥á¥¤¥¯¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Î¥»¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÇØ·Ê¤Ï¹õ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£°áÁõ¤âÆ»»Þ¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢¹â¶¶¤Ï¹õ¥¹¡¼¥Ä¤ËÇò¤Î¥µ¥Æ¥ó¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç´í¸±¤ÊÃË¤¿¤Á¤ËÊÑ¿È¡£
¡¡»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥À¥ë¥Æ¥£¡¼¡Ù¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡ßÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡ßÂç¶¶ÏÂÌé¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÊÔ½¸Éô¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥Ã¤È´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ö¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¥³¥ó¥Ó¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç»£±Æ°Õ¿Þ¤ò½½Ê¬¤Ëµâ¤ß¼è¤ê¡¢¿§¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¥¥á¤ë2¿Í¡£Â³¤±¤Æ»£¤Ã¤¿¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥ì¥¶¡¼¤Î¼êÂÞ¤ò¸ý¤Ç³°¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¤ê¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ëÀÖ¥ê¥Ã¥×¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤ÄÍÅ±ð¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬Éº¤¦¡¢2¿Í¤Îµ®½Å¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥á¥¤¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥¡¼¡È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ÉEye¡×¡£º£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤òÌÜ¸µ¤Ë¥ª¥ó¡õ¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Í¥¤¥ë¤òÅÉ¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥í¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥á¥¤¥¯¡£°áÁõ¤âÆ»»Þ¤Ï¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¹â¶¶¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Î¾å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊÁ¤â¤Î¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿¾åµé¼Ô¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î2¿Í¤Î¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥à¤Î°ì³Ñ¡£¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¤ÎÂç¤¤Ê¶À¤ÎÁ°¤Ç´é¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Éþ¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¥â¥Ç¥ë¶È¤â¤³¤Ê¤¹2¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢Èà¤é¤Î¿·¶ÃÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥¯¤ÇÌ¥¤»¤ë¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ä¡¢¡ÈÏ»¼ÔÏ»ÍÍ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÆÃ½¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2¿Í¤ÎÈþ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¿¼·¡¤ê¡£Èþ°Õ¼±¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Æ»»Þ¡£°ìÊý¤Î¹â¶¶¤Ï¡¢Àö´é¤â¿å¤À¤±¤È¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÂÐ¾ÎÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ»»Þ¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¡õSEVENTEEN¤Î¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤È²óÅú¡£¹â¶¶¤ÏÃ¯¤òÅú¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤µ¤é¤ËÂÐÃÌ¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢½ª»Ï2¿Í¤Î¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»þ¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ñ¤È¤ÏÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡£¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È²¿ÅÙ¤â¡ÈÄñ¹³¡É¤ò¤¹¤ë2¿Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤·2¿Í¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò2¿Í¤Ç¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê²¦Æ»¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿Èà¤é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2¿Í¤Î¥¨¥â¤¤å«¤ò´¶¤¸¤ëÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¤ß¤Á¤¤ç¤Ø¡É¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë´üÂÔ¤¬¤Õ¤¯¤é¤àÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤âÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï½©¤È½Õ¡¢Ç¯¤Ë2²ó¤Î¡Öanan¹±Îã¤Î¥â¥Æ¥³¥¹¥áÆÃ½¸¡×¤ò¤ª¤¯¤ë¡£¤¤¤Þ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤½Ü¤Î¥³¥¹¥á¤òÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¡¢BMSG¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¤ÎRUI¡¢ÇµÌÚºä46¤Î´äËÜÏ¡²Ã¡¢Æü¸þºä46¤ÎÂçÌî°¦¼Â¤éÍÌ¾¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÈþÍÆ¸¼Ô¤¬¤ª»î¤·¡£¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢ÈþÈ©²¦¡×´ë²è¤Ë¤ÏACEes¤Îº´Æ£Î¶²æ¡¢B¡õZAI¤Îº£ÌîÂçµ±¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¿¥»³¾°Âç¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÈþÈ©¼«Ëý¤¬¹ßÎ×¡£
¡¡ÈþÍÆÏ¢ºÜ¡ÖÈþ¥¸¥å¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁí½¸ÊÔ¤Ë¥¨¥ë¥Õ¡¦¹ÓÀî¤¬Ä¶¥Ý¥¸ÁíÉ¾¤ò¡£Âè2¾Ï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡Ù¤Î2025Ç¯Í¥¾¡¼Ô¡¦¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤¬Ä¶¥¤¥±¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢A¤§¡ª groupÏ¢ºÜ¡ÖA¤§¡ªÃË¤¿¤Á¡×VOL.4¤Ë¤Ïº´Ìî¾½ºÈ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öanan¡×2461¹æ¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê9·î3ÆüÈ¯Çä¡£ÆÃÊÌÄê²Á850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£