¡Ú¥Ð¥ì¡¼À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÛÆüËÜ¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò²¼¤·Í½Áª¥×¡¼¥ëÆÍÇË¤ËÁ°¿Ê¡¡ÀÐÀî¿¿Í¤¤¬29ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê8·î22Æü¡Á9·î7Æü¡¢¥¿¥¤¡Ë
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÍ½Áª¥×¡¼¥ëÂè2Àï¤ËÄ©¤ó¤ÀÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡ÊÆ±17°Ì¡Ë¤Ë3-2¡Ê25-27¡¢20-25¡¢25-20¡¢26-24¡¢15-11¡Ë¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
32¥Á¡¼¥à¤¬4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä8¤Ä¤Î¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤ëÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥ëH¤ÎÆüËÜ¤Ï½éÀï¤Ç¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤éÎ¾¼Ô¾ù¤é¤º¡¢½ªÈ×¤Þ¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¡£ÆüËÜ¤Ï24-22¤ÇÀè¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Þ¤¹¡£25-27¤ÎÀÜÀï¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÀè¼è¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤âÁê¼ê¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ìÀï¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï11-19¤ÈÂç¤¤¯ÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20-25¤ÇÍî¤È¤·µçÃÏ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦Å¸³«¡£ÀÐÀîÁª¼ê¤¬7ÆÀÅÀ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¡¢1¥»¥Ã¥È¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÐÀîÁª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÏ¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡£26-24¤ÎÀÜÀï¤ò¤È¤ê¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×°Ê¹ß°ú¤Î¥¤·¡¢0-2¤«¤éÂçµÕÅ¾¾¡Íø¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÁª¼ê¤¬Î¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿29ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤ÇÍ½Áª¥×¡¼¥ë¤Ï2¾¡0ÇÔ¤Ç¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¦¥×¡¼¥ëH ÆüËÜ¤ÎÆüÄø
Âè1Àï ¡û3-0 ¥«¥á¥ë¡¼¥ó
Âè2Àï ¡û3-2 ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
Âè3Àï ¥»¥ë¥Ó¥¢(8·î27Æü)