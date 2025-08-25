¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤ò¹¤²¤ë¡Ö¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥× ¥ì¥Ã¥É¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤òÈ¯Çä
¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÂ¤¤ê¼ê¤È¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤ÎÂ¤¤ê¼ê¤¬ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦¤ËÁÏ¤ë¥ï¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMercian Wines¡Ê¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º¡Ë¡×¤«¤é¡Ö¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥× ¥ì¥Ã¥É¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ò¡¢8·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£8·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¼Ò¤È¶¦ÁÏ¤·¤¿¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Â¾¡¢Æü¾ï¤Î¿©Âî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¹Ô³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤òÄó°Æ¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç´Ö¸ý¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯12·îÎß·×¤Î¥ï¥¤¥ó»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó95¡ó¡ÊÆ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ê¿ôÎÌ¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡Ë¤ÈÁ°Ç¯¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£°û¼ò¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡¢¥ï¥¤¥ó°ûÍÑ¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡¢¥ï¥¤¥ó¤«¤éÂ¾¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤äÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£²½¡¢Æ±¼Á²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢¥á¥ë¥·¥ã¥ó ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¥°¥ë¡¼¥× ¿ù»³¹ÀÃ£»á¤¬ºòÇ¯¤Î¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢»Ô¾ì¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥Þ¥¤¥º¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ²½¤ä¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤è¤ë¿þÌî³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢»Ô¾ì³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°Êý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥«¥¯¥Æ¥ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡Ù¤ä²Ì¼Â¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¹¤¬¤ë¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¦¥¯¡¼¥é¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯Çä¡£¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯Äó°Æ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢½¾Íè¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê4¤Ä¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤òÊ¬Îà¡£¿·¤·¤¤²ÁÃÍÄó°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µÁØ¡×¡Ö¤³¤À¤ï¤êÁØ¡×¡Ö·ò¹¯»Ö¸þÁØ¡×¡Ö¤ä¤ê¤¯¤êÁØ¡×¤Î4¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÊ¬Îà¤·¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤³¤Î¤¦¤Á¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µÁØ¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶À¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁª¤ÖÁØ¤ÈÄêµÁ¡£Î®¹Ô¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¸ÂÄêÉÊ¤ä¿·¾¦ÉÊ¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¼òÎà¤Ç¤ÏRTD¡ÊReady to Drink¤ÎÎ¬¡£Àò¤ò³«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡Ë¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò°ûÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¿·µ¬À¤¬¹â¤¯¸ÄÀÅª¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤àÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µÁØ¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÀâ¤¯¡£¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤é¤·¤µÁØ¡Ù¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏRTD¤ä¥Ó¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤ª¼ò¤ò¤â¤Ã¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¡¦»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤ÍÆ´ïÀß·×¤Ç¥ï¥¤¥ó¤Î°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò¹¤²¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Çµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª¼ò¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¡Ø¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡Ù¤ò8·î26Æü¤«¤é¿·È¯Çä¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¡Ø¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÓÏ¹¥¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´¶Æ°¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤È¶¦ÁÏ¤·¤Æ¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¡Ö¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º¡×¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖSunny Side Organic¡×¤ä¡ÖCantiamo Sumante¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤ª¼ò¤ÎÍÆ´ï¤È¤·¤Æ¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ï¡Ê¥Æ¥È¥é¥Ñ¥Ã¥¯»ñºà¡Ë¤¬À¤³¦¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤òÃæ¿´¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¢Æþ»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯Èæ¤Ç2.5ÇÜ°Ê¾å¤Ë¿Ä¹¡£Ãæ¤Ç¤â500ml¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó¤Ï¡¢5Ç¯´Ö¤Ç5ÇÜ°Ê¾å¤ÈµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Í¢Æþ»æ¥Ñ¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ó¤Ø¤Î°ú¤¹ç¤¤¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Ö¡Ø¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢³ÆÃÏ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ê¤É·×25¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤òÍ¤¹¤ëÀ¸»º¼Ô¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¼Ò¤Ï»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼ïÇ§¾Ú¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´Ä¶ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ö¥É¥¦ºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¼Ò¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë³«È¯¤·¤¿2¼ï¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò¾å»Ô¤¹¤ë¤Î¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡×¤Î¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ± ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¾¦ÉÊ³«È¯¸¦µæ½ê ÅÏîµÍý¼Ó»Ò»á¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢·Ú¤¤¡¦³ä¤ì¤Ê¤¤¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÊØÀ¤ò¼Â¸½¡£´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¡ÖÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ãÀÖ¡ä¤Ï¡¢ÀÖ¤¤²Ì¼Â¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤²Ì¼ÂÌ£¤Î°û¤ß¤ä¤¹¤¤ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ãÇò¡ä¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´»µÌ¤Î¹á¤ê¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ç¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤Î°û¤ß¤ä¤¹¤¤Çò¥ï¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²Ì¼ÂÌ£Ë¤«¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤À¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¤½£¤Ç¤Ï¡¢Ä´Íý¤Ç¤Îº½Åü¤Î»ÈÍÑ¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¤ß¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Ï¼ÑÊª¤ä°ìÉÊÎÁÍý¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤Ëº½Åü¤ä¤ß¤ê¤ó¤ò»È¤¤¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ëÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢¿©»öÃæ¤Î´Å¤µ¤ä¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡¢Ì£³Ð¤Î·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡Ù¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢µ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Äø¤è¤¤´Å¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Ë¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍýÁÛ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ºÃÏ¡¦ÉÊ¼ï¤«¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥É¥¦¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÌ£³Ð¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹áÌ£¤ÎÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥Û¥Ã¤È¤Ç¤¤ëÄø¤è¤¤´Å¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ç¥ï¥¤¥ó¤Î´Å¤µ¤Î¶¯ÅÙ¤ÎÄ´À°¤ò²¿ÅÙ¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤È¡¢»ÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥Ö¥É¥¦¤ÎÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ê»À¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÄÅü¤ò¹â¤á¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤ÈÀâ¤¯¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ø¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤òÂª¤¨¤¿²Ì¼Â¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤É÷Ì£¤ÈÄø¤è¤¤´Å¤µ¡£¤¤ê¤ê¤È¤·¤¿»À¤ä¡¢¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Î½ÂÌ£¤òÍÞ¤¨¤¿°û¤ß¤ä¤¹¤µ¡£ÆüËÜ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤Ë¤â¹ç¤¦¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤³Ú¤ËÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢¡Ö¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥×¡×¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¡£¡ãÀÖ¡ä¤Ç¤Ï¡¢BBQ¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡¢¾È¤ê¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥½¡¼¥¹¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¶ä¤À¤éÀ¾µþ¾Æ¤¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤òÄó°Æ¡£¡ãÇò¡ä¤Ç¤Ï¡¢¾ÆÄ»¡Ê¤¿¤ì¡Ë¡¢¤«¤Ä¥µ¥ó¥É¡¢¤À¤·´¬¤Íñ¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ÑÊª¡¢¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡¢¥×¥ê¥ó¤Ê¤É¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡ãÀÖ¡ä¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÇ»¸ü´¶¤ò¥ï¥¤¥ó¤¬¤¹¤Ã¤ÈÀö¤¤Î®¤·¡¢¸ýÃæ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤¹¤ë¡£¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤µ¤È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î¥¿¥ó¥Ë¥ó¡¦»ÀÌ£¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡£¥½¡¼¥¹¾Æ¤¤½¤Ð¤Ï¡¢¥½¡¼¥¹¤Î²Ì¼ÂÌ£¡¦´Å¤ß¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤¬¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î´Å¤ß¤ä»ÀÌ£¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡£¾Æ¤¤½¤Ð¤ÎÌý¤Ã¤Ý¤µ¤ò¥ï¥¤¥ó¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤«¤Ä¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢¡ãÇò¡ä¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î´»µÌ¤¬¡¢¤«¤Ä¥µ¥ó¥É¤Ë¥ì¥â¥ó¤òºñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤ë¡£¥½¡¼¥¹¤Î´Å¤ß¤È¥ï¥¤¥ó¤Î´Å¤µ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£¤À¤·´¬¤Íñ¤Ï¡¢Íñ¤Î´Å¤µ¡¦»ÝÌ£¤ÈÇò¥ï¥¤¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤À¤È¤«¡£Íñ¤Î´Å¤µ¤¬¥ï¥¤¥ó¤Î»ÀÌ£¤òÏÂ¤é¤²¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡¦¥ï¥¤¥ó¥º ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¹¥¥Ã¥× ¥ì¥Ã¥É¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥ï¥¤¥ó¡£¥ì¥Ã¥É¤ÏÀÖ¤¤²Ì¼Â¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»Å¾å¤²¤¿Ì£¤ï¤¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¤¢¤ë°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥Ö¥É¥¦¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¥È¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£Î¢ÌÌ¤Ë°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òµºÜ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó°Æ¤¹¤ë¡£
ÍÆ´ï¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤Î°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤ò¹¤²¤ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤Î500ml»æ¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤Î1ËÜ¤¢¤¿¤ê½ÅÎÌ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥¬¥é¥¹¤Ó¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó10Ê¬¤Î1¡Ê¥Æ¥Ã¥ì¡¦¥Á¥§¥ô¥£¥³¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾®¤µ¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»æ¥Ñ¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤ÏFSCÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥á¥ë¥·¥ã¥ó¡áhttps://www.kirin.co.jp/alcohol/wine