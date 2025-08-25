£³²ó£²»à»°ÎÝ¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¡£±¦¤Ïº´¡¹ÌÚ½©±©¡Ê¥«¥á¥é¡¦·³»Ê¡¡ÆØ»Ë¡Ë

¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â£²¡½£·¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë

¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Èµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¡£ÀÅ²¬ÁðÆåµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Á°²ó£²£³Ç¯¤ËÂ³¤­½÷»Ò¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£

¡¡½é²ó¡¢£Ï£Â¤ÎÀèÈ¯¡¦Ëê¸¶´²¸Ê¤¬Ì£Êý¤Î¤Þ¤º¤¤¼éÈ÷¤â¤¢¤êÀèÆ¬¤«¤é¤Î£´Ï¢ÂÇ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤ÆÅìÌî½Ô¤Ë¸òÂå¡£¤¤¤­¤Ê¤ê£´ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡£²²ó¤Ï£³ÈÖ¼ê¤ÎºØÆ£²í¼ù¤¬£±²ó£±¼ºÅÀ¡££³²ó¤ÏºÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÅìÌî½Ô¤¬£±²ó£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡£Ï£ÂÂÇÀþ¤Ï£³²ó¤ËÂçÅÄÂÙ¼¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¹â¶¶Í³¿­¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡£Ï£Â¤ÎÅê¼ê·ÑÅê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

Ëê¸¶´²¸Ê¤¬£°¡¿£³²ó£´¼ºÅÀ

ÅìÌî½Ô£±²óÌµ¼ºÅÀ

ºØÆ£²í¼ù£±²ó£±¼ºÅÀ

ÅìÌî½Ô£±²ó£²¼ºÅÀ

Äê²¬ÀµÆó£²¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ

¼¯¼èµÁÎ´£°¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ

Á°ÅÄ¹¬Ä¹£±¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ

³Ñ±ÎÃË£±¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ

Á°ÅÄ¹¬Ä¹£²¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ

°æÇ¼æÆ°ì£±²óÌµ¼ºÅÀ

²¬Åç½¨¼ù£±²óÌµ¼ºÅÀ

¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ï£ÂÂÇÀþ¤ÏÂçÅÄÂÙ¼¨¤È¹â¶¶Í³¿­¤¬£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¢¼ÄÄÍÏÂÅµ¤¬£²°ÂÂÇ¡£¸¶Ã¤ÆÁ¡¢¸µÌÚÂç²ð¡¢Âçµ×ÊÝÇî¸µ¡¢½ïÊý¹Ì°ì¡¢Ê¡°æ·É¼£¤¬£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤¬ºÇ½ª²ó¤Î£·²ó¤Ë¡ÖÂåÂÇ¥ª¥ì¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î±þ±ç²Î¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¶¯¿¶¤·¤Æ»°¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¤Ê¤ªµð¿Í£Ï£ÂÌî¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óÂÇ½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê

£±¡ÊÃæ¡ËÂçÅÄÂÙ¼¨

£²¡ÊÆó¡Ë¼ÄÄÍÏÂÅµ

£³¡Ê±¦¡Ë¹â¶¶Í³¿­

£´¡Ê»°¡Ë¸¶Ã¤ÆÁ

£µ¡Ê°ì¡Ë¾®³Þ¸¶Æ»Âç

£¶¡Êº¸¡ËÀ¶¿åÎ´¹Ô

£·¡ÊÍ·¡Ë¸µÌÚÂç²ð

£¸¡ÊÊá¡ËÂ¼ÅÄ¿¿°ì

£¹¡Ê»Ø¡ËÂçµ×ÊÝÇî¸µ

¢¨·É¾ÎÎ¬