¡Úµð¿Í¡Û£Ï£Â¤¬½÷»Ò¤ËÇÔÀï¡¡£´ÈÖ¡¦¸¶Ã¤ÆÁ»á¤é°ÂÂÇ¡¡ÃæÈªÀ¶´ÆÆÄ¤¬¡ÖÂåÂÇ¥ª¥ì¡×Åê¼ê¤Ï£±£±ÈÖ¼ê¤Þ¤Ç·ÑÅê
¢¡¸òÎ®»î¹ç¡¡µð¿Í£Ï£Â£²¡½£·¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½÷»Ò¥Á¡¼¥à¡Ê£²£µÆü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í£Ï£Â¤Èµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¡£ÀÅ²¬ÁðÆåµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Á°²ó£²£³Ç¯¤ËÂ³¤½÷»Ò¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢£Ï£Â¤ÎÀèÈ¯¡¦Ëê¸¶´²¸Ê¤¬Ì£Êý¤Î¤Þ¤º¤¤¼éÈ÷¤â¤¢¤êÀèÆ¬¤«¤é¤Î£´Ï¢ÂÇ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤ÆÅìÌî½Ô¤Ë¸òÂå¡£¤¤¤¤Ê¤ê£´ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£²²ó¤Ï£³ÈÖ¼ê¤ÎºØÆ£²í¼ù¤¬£±²ó£±¼ºÅÀ¡££³²ó¤ÏºÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÅìÌî½Ô¤¬£±²ó£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ï£ÂÂÇÀþ¤Ï£³²ó¤ËÂçÅÄÂÙ¼¨¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¹â¶¶Í³¿¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ï£Â¤ÎÅê¼ê·ÑÅê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ëê¸¶´²¸Ê¤¬£°¡¿£³²ó£´¼ºÅÀ
ÅìÌî½Ô£±²óÌµ¼ºÅÀ
ºØÆ£²í¼ù£±²ó£±¼ºÅÀ
ÅìÌî½Ô£±²ó£²¼ºÅÀ
Äê²¬ÀµÆó£²¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ
¼¯¼èµÁÎ´£°¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ
Á°ÅÄ¹¬Ä¹£±¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ
³Ñ±ÎÃË£±¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ
Á°ÅÄ¹¬Ä¹£²¡¿£³²óÌµ¼ºÅÀ
°æÇ¼æÆ°ì£±²óÌµ¼ºÅÀ
²¬Åç½¨¼ù£±²óÌµ¼ºÅÀ
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ï£ÂÂÇÀþ¤ÏÂçÅÄÂÙ¼¨¤È¹â¶¶Í³¿¤¬£±°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡¢¼ÄÄÍÏÂÅµ¤¬£²°ÂÂÇ¡£¸¶Ã¤ÆÁ¡¢¸µÌÚÂç²ð¡¢Âçµ×ÊÝÇî¸µ¡¢½ïÊý¹Ì°ì¡¢Ê¡°æ·É¼£¤¬£±°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤¬ºÇ½ª²ó¤Î£·²ó¤Ë¡ÖÂåÂÇ¥ª¥ì¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î±þ±ç²Î¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¶¯¿¶¤·¤Æ»°¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªµð¿Í£Ï£ÂÌî¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥óÂÇ½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
£±¡ÊÃæ¡ËÂçÅÄÂÙ¼¨
£²¡ÊÆó¡Ë¼ÄÄÍÏÂÅµ
£³¡Ê±¦¡Ë¹â¶¶Í³¿
£´¡Ê»°¡Ë¸¶Ã¤ÆÁ
£µ¡Ê°ì¡Ë¾®³Þ¸¶Æ»Âç
£¶¡Êº¸¡ËÀ¶¿åÎ´¹Ô
£·¡ÊÍ·¡Ë¸µÌÚÂç²ð
£¸¡ÊÊá¡ËÂ¼ÅÄ¿¿°ì
£¹¡Ê»Ø¡ËÂçµ×ÊÝÇî¸µ
¢¨·É¾ÎÎ¬