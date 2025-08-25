¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç15L¼ýÇ¼!? 155g¤ÎZEROGRAMÄ¶·ÚÎÌ¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥ÉZEROGRAM¡Ê¥¼¥í¥°¥é¥à¡Ë¤«¤é¡¢Ä¶·ÚÎÌ¤ÊÅÐ»³ÍÑ¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖPackable Sil. Daypack15¡×¡Ê1Ëü1000±ß¡Ë¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ê¾å¤Ë¡¢½Å¤µ¤ÏÌó155g¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿Ùû¿åÀ¤äÂÑµ×À¡¢ÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ä²Ù¼¼¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÍß¤·¤¤µ¡Ç½¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¡£¥Ç¥¤¥Ï¥¤¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Å¾¼Ö¤äÎ¹¹Ô¡¢ËèÆü¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìó155g¤ÈÄ¶·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÆÎÌ15L¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ¤ò¤â¤Ä¡ÖPackable Sil. Daypack15¡×¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸Þ³Ñ·Á¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¥Ã¥É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËËÜÂÎ¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥·¡¼¥ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥ê¥Ã¥É¤ÏÂç¤¤¯³«¤¡¢²Ù¼¼¤ÎÄì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«ÅÏ¤»¤ë·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤µ¤Ð¤ê¤¬¤Á¤Ê°áÉþ¤Ê¤É¤Î²ÙÊª¤â¥é¥¯¥é¥¯¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¼°¤Ç¡¢³«ÊÄ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¥Ã¥É¤ò³«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¥µ¥¤¥É¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£ÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â²ÙÊª¤¬¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÐ»³¥¢¥¿¥Ã¥¯»þ¤Ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿åÊ¬¤ä¹ÔÆ°¿©¡¢¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤½¤¦¡£
¢¥¡ÖPackable Sil. Daypack15¡×
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥Ý¡¼¥ë¤ä¥Æ¥ó¥È¥Ý¡¼¥ë¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤â²ÄÇ½¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¥Þ¥°¤Ê¤É¤â¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ë±þ¤¸¤ÆÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÙÊª¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤·¤Æ¤â¡¢ÂÀ¤á¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤È¥Á¥§¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤òÄù¤á¤ì¤Ð¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ÎÍÉ¤ì¤¬·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇØÌÌÂ¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
Ùû¿åÀ¤ÈÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡È40D¥Ê¥¤¥í¥ó¡¦¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¡É¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿À¸ÃÏ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¥Ã¥É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤ÏYKKÀ½¤Î»ß¿å¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Å·¸õ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£Å·µ¤¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖPackable Sil. Daypack15 with Dyneema¡×
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖPackable Sil. Daypack15¡×¤È¡¢¤½¤Î¶¯ÅÙ¤È·Ú¤µ¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¶¯¤ÎÁ¡°Ý¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡ÈDyneema¡Ê¥À¥¤¥Ë¡¼¥Þ¡Ë¡ÉÁÇºà¤ò¥ê¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖPackable Sil. Daypack15 with Dyneema¡×¡Ê1Ëü4080±ß¡Ë¤Î2¼ïÎà¡£¤¤¤º¤ì¤âZEROGRAM¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
