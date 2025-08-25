°æ¾å¾°Ìï¤ÎºÇ¿·¥Ü¥Ç¥£¤Ë¾×·â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÊ¢¶Ú¡Ä¡×¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡×¡¡Á¯ÌÀ6¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¸ø³«
¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°½ªÎ»
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µWBA¡õIBFÀ¤³¦Æ±µéÅý°ì²¦¼Ô¥Þ¡¼¥í¥ó¡¦¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤È¤Î1¤«·î¤ËµÚ¤ÖÎý½¬¤¬½ªÎ»¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¤¬¡¢í÷¤·¤¤ÆùÂÎ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÊ¢¶Ú¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¤À¡£Îý½¬¥ê¥ó¥°¤Ç¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤ÈÊÂ¤Ó¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿°æ¾å¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ëí÷¤·¤¤ÆùÂÎ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤¯¤Ã¤¤ê6¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤À¡£
¡¡°æ¾å¤Ï9·î14Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤Î°ìÀï¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¡£X¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ïº£Æü¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡ºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¿¥Ñ¥ì¥¹¿Ø±Ä¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡»Ä¤ê3½µ´Ö¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡¡9·î14Æü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¡©¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥«¥é¥À¤¬´°Á´¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿ÈÂÎ¥Ð¥¥Ð¥¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¸«¤ëÅÙ¤Ë¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤Ë¤Ê¤Ã¤È¤ë¡×¡Ö¤â¤¦´û¤Ë¿ÈÂÎ¤ä¤Ð¤¯¤Í¡Ä¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÊ¢¶Ú¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÆùÂÎ¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ï¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤È2023Ç¯4·î¤ËÂÐÀï¤·¡¢2-1¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ñ¥ì¥¹¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤Î1¤«·î¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Øµ¢¤ë¡×¡Ö¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£9·î14Æü¤Ç¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÊ¸ÌÌ¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶²ñÄ¹¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö1¤«·î°Ê¾å¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡ºÇ¹â¤ÎÆâÍÆ¤ÎÇ»¤¤Îý½¬¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡´¶¼Õ´¶¼Õ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
