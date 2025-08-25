½÷»Ò¥´¥ë¥Õ´¶ÎÞV¤ÎÄ¾Á°¡ÄÃæ·Ñ¤Ç¡ÈÆæ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥¤¥ó¡É½÷À¡¡¡ÖÉ¨¤«¤é¥¬¥Ã¥¯¥·¡×¤Î18ÈÖ¤Ë¾Ð·â
CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦CAT¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ï24Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÂçÈ¢º¬CC¡Ê6652¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢21ºÐ¤ÎÝ¯°æ¿´Æá¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¡£Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¡¢1ÂÇº¹¤Ç·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î¸÷·Ê¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡18ÈÖ¥Ñ¡¼5¡¢Ý¯°æ¤ÎÂè3ÂÇ¤Ï¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¡£¥«¥Ã¥×¤ò¤«¤¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ô¤¿¤ê¤È»ß¤Þ¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¤«¤È¤¤¤¦°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡U-NEXT¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Õ¥ì¡¼¥à¥¤¥ó¡É¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥óÏÆ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ÎµÈÅÄµÝÈþ»Ò¤¬¡¢²èÌÌ±¦Ã¼¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ±Ç¤ê¤³¤ó¤À¡£Æþ¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥«¥Ã¥×¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤ÈÎ¾É¨¤«¤éÁ°Êý¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤³¤Î¸å¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£ÎÞ¤¹¤ëÝ¯°æ¤òµÈÅÄ¤¬¥Ï¥°¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£µÈÅÄ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÝ¯°æ¤Î¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¤·¤Ä¤Ä¡¢18ÈÖ¤Ç¤ÎÄÁ»ö¤Ä¤¤¤Æ¡Ö#18ÈÖ¥Ð¥ó¥«¡¼²£¤Ç¡×¡Ö#Î¾É¨¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¿½÷¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡×¡Ö#ÀÖ¤ÃÃÑ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ²ó¸Ü¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÈÅÄ¤µ¤ó¤¬Ææ¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÈ´¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯play of the month¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¥è¥·¥æ¥ß¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Ä¤¤¤Æ¥¬¥Ã¥¯¥·¤Ï¸«¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¡×
¡Ö¿´Æá¥×¥í¤è¤ê²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¿18ÈÖ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡ÖÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤ë»Ñ¤ÏÄ¶¥¦¥±¤¿¡×
¡¡¥Ä¥¢¡¼7¾¡¤ÎµÈÅÄ¤Ï¸½Ìò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÝ¯°æ¤ò´Þ¤á¤Æ4¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÃ´¤¤¤Ç¤¤¿38ºÐ¡£2¿Í¤Ï¿©»ö¤ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤Ç¡¢Ý¯°æ¤¬¾éÃÌ¤Ç¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÈÅÄ¤¬¡Ö¶õ¤¤¤Æ¤ë½µ¤Ê¤é¤ä¤ë¤è¡×¤È²÷Âú¡£Êó½·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¼¥í±ß¤Ç¡×¤ÈÊü´þ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë