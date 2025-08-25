BE:FIRST¤¬ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤Î¿¢Êª¤È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥À¥ó¥¹¡ª¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×MV¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BE:FIRST¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£MV¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖBE:FIRST¤Îºî¤ê½Ð¤¹²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤«¤é¿Í¡¹¤¬¡ÈSecret Garden¡É¤ØÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×
8·î25Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤Ï¡¢2010Ç¯ÂåR¡õB¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤ÄÈà¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Îø°¦¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤Ë¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿ÞÕ¿È¤ÎR¡õB¥Á¥åー¥ó¡£
LA¤Ç¤Î¥³¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¤Ç¡¢BMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ÖTHE LAST PIECE¡Ù¤Î²ÝÂê¶Ê¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
M¤Ï¡¢¡ÖBE:FIRST¤Îºî¤ê½Ð¤¹²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤«¤é¿Í¡¹¤¬¡ÈSecret Garden¡É¤ØÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÀ©ºî¡£¡ÈSecret Garden¡É¤ÏÃ¯¤Ë¤âÆâ½ï¤Ê¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤ë¶õ´Ö¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ÅÍè¤è¤ê´¶¾ðÉ½¸½¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»Íµ¨¤¬º®ºß¤·¤Æ¤ë¡£
±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È¥ê¥¾ー¥ÈÉ÷·Ê¡É¤È¡¢¡È¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»Íµ¨¤¬º®ºß¤¹¤ë°¡Ç®ÂÓ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡É¤Î¤Õ¤¿¤Ä¡£ÇòÃëÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁüÅ¸³«¤Ç¡¢´Ñ¤ë¿Í¤¬BE:FIRST¤ÎR¡õB¥Á¥åー¥ó¤Ë¤¿¤æ¤¿¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎSOTA¤È¡¢SOTA¤È¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¥À¥ó¥µーJulian DeGuzman¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤Î¿¢Êª¡Êºù¡¦Ä«´é¡¦¹ÈÍÕ¡¦ÀãÈï¤ê¤Î»ÞÌÚ¡Ë¤È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿ÍÅ±ð¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ÇÍÙ¤ë¡¢¾¯¤·Í¾Íµ¤¹¤é·È¤¨¤¿BE:FIRST¤Î¿§µ¤°î¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖSecret Garden¡×
2025.09.17 ON SALE
SINGLE¡Ö¶õ¡×
2025.10.29 ON SALE
ALBUM¡ØBE:ST¡Ù
