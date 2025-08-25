¡ÚMERCURYDUO¡Û¥ì¥Ç¥£¤Ê¥Ñ¡¼¥ëÉÕ¤¥Ç¥Ë¥à¤Ï¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤âÉÊ¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á
¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÉþ¤È¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¡¢ËÜµ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤ª¼êº¢²Á³Ê¡Äetc.Âç¿Í½÷»Ò¤¬µá¤á¤ë¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿1ËÜ¤È½Ð¹ç¤¦¤Ê¤é¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄ´¤Ù¤ë¤è¤êÈþ¿ÍÉ´²Ö¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÃµ¤¹¤Î¤¬³Î¼Â¡ª¡¡¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤ÎÈþ¿ÍÉ´²Ö9·î¹æ¤Ç¤ÏÁíÀª16¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥Á¿ä¤·¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Ç¥¬¥¤¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ♡¡ÚMERCURYDUO¡Û¥¸¥å¥¨¥ë¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨♡¥ì¥Ç¥£¤Ê¥Ñ¡¼¥ëÉÕ¤¥Ç¥Ë¥à¤Ï¤É¤ó¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤âÉÊ¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
¾åÉÊ¤Ê¥·¥¢¡¼¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥Ñ¡¼¥ë¥Ç¥Ë¥à¤ÇÉÊ¤Î¤¤¤¤¥Ç¥Ë¥à¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡£
Press comment
¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¾åÉÊ¸«¤¨¤ò¤±¤ó°ú♡ ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤òÃå¤¿¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥óÇÉ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¢ö¡×(¥×¥ì¥¹ ÉÚ³ß¤µ¤ó)
¥Ñ¥ó¥Ä¡ï18,700¡¢¥·¥¢¡¼¥Ö¥é¥¦¥¹¡ï12,100/¤È¤â¤ËMERCURYDUO(MERCURYDUO ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹)¡¡¥Ð¥Ã¥°¡ï12,800/¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯(¥À¥Ö¥ë¥¨¡¼)¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹¡ï24,200/¶äºÂ¤«¤Í¤Þ¤Ä(¶äºÂ¤«¤Í¤Þ¤Ä6ÃúÌÜËÜÅ¹)
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯9·î¹æ¡ÖÉ´²Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥Ë¥à¤¬°Â¿´¤¹¤ë¡×
»£±Æ/»ÖÅÄÍµÌé ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/°æ´Ø¤«¤ª¤ê ¹½À®·Ê¸/Ä¹Ã«ÀîÃÕ½í ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô