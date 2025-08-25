ËüÇî¥ê¥ó¥°¡¢ËÌÅìÉôÊÝÂ¸¤Ø¡¡200¥á¡¼¥È¥ë¡¢²þ½¤76²¯±ß
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥·¥ó¥Ü¥ë¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÇÊÝÂ¸¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¥«½ê¤Î¤¦¤Á¡¢ÂçºåÉÜ¤ÈÂçºå»Ô¤¬ËÌÅìÉô¤ÎÌó200¥á¡¼¥È¥ëÊ¬¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£²þ½¤Èñ¤Ï»î»»¤ÇºÇÂç76²¯±ß¤ÈÈ½ÌÀ¡£À×ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¼Ô¸øÊç¤Ç¡¢¸¶·Á¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç»Ä¤¹¾ò·ï¤òÀß¤±¤ëÊý¿Ë¤À¡£Æþ»¥ÉÔÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸øÈñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ»Ô±Ä¸ø±à¤È¤¹¤ë°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬25Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤â¤¦1¥«½ê¤Î²ñ¾ìÆîÀ¾ÉôÌó350¥á¡¼¥È¥ëÊ¬¤Ï¡¢ËÌÅìÉô¤ÎÊÝÂ¸¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂå°Æ¤È¤·¤ÆÉÜ»Ô¤¬Äó¾§¡£ÈñÍÑ¤ä¼êÂ³¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ËÌÅìÉô¤Ç¤Î¼Â¸½¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ï·úÀßÈñ344²¯±ß¤Ç¡¢ÊÄËë¸å¤Ë²òÂÎ¡¢Å±µî¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£