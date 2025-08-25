¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢¡È½é¤Î»î¤ß¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥ÙSHOT¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
8·î25Æü¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¸ø³«
Á´¹ñ6²ñ¾ì9¸ø±é¤ò½ä¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØKODA KUMI¡Á Let¡Çs Party Vol.4 ¡Á¡Ù¤ò8·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¡¢23Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¸öÅÄ¡£
¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¥Á¡¼¥à¡¦¥À¥ó¥µ¡¼¥Á¡¼¥à¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¸öÅÄÁÈ¡×¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿²ñ°÷¤È¡¢³Æ¸ø±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¯¥¤¥ºÂÐ·è´ë²è¡Ø¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¡Ù¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¤ÎÁÈ°÷¤È¤ÎÂÐ·è Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Æ¤³¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ ¸öÅÄÁÈ°ìÆ±¤Þ¤¿¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¡Ö¸öÅÄº×¤ê¡ª¡ª¡ª¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¡×¡Ö¸öÅÄ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¿®Íê¡¦Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÇØÃæ¤«¤é¤Ç¤â¥×¥íº²¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¸öÅÄ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£10·î¤«¤é¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡Ù¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢12·î¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ØKODA KUMI Dinner Show 2025-2026¡ÖLove¡õSongs¡×¡Ù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê