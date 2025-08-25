¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶¤ÎÉÂ±¡¤Ë¹¶·â¡¡20¿Í°Ê¾å»àË´¡¡¡Öµß½õ³èÆ°Ãæ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¹¶·â¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â»£±Æ¡¡ÃæÅì¡¦¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢20¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£µß½õ³èÆ°Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇË²õ¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Çµß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÂç¤¤ÊÇúÈ¯²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢°ìÂÓ¤¬±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶ÆîÉô¤Î¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡¤Ç25Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹¶·â¤Ï2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¹¶·â¤ÎÄ¾¸å¤Ëµß½õÂâ¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢ºÆ¤Ó¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤é20¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤äÃæÅì¥¢¥ë¥¸¥ã¥¸¡¼¥é¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È4¿Í¤âµ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¥Ê¥»¥ëÉÂ±¡¤òÉ¸Åª¤Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÌµ´Ø·¸¤Î¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÈï³²¤ò°ä´¸¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£
°ìÊý¡¢¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ç»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë244¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
