29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤Ç´¶Æ°¡ªÂ¹YOU¤È¥¸¡¼¥¸¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê²ÆµÙ¤ß¡§YOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©
ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤¿¤Á¤ò¡¢¶õ¹Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë½Ð·Þ¤¨¥¢¥Ý¤Ê¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª ¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ©Ãå¼èºà¤ò¹Ô¤¦¡ÖYOU¤Ï²¿¤·¤ËÆüËÜ¤Ø¡©¡×¡Ê·îÍËÌë6»þ25Ê¬¡Ë¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÎÐ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª Ì´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª YOU¤Î²ÆµÙ¤ß¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹SP¡×¡£²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤ÎYOUº×¤ê¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¹YOU¤È¥¸¡¼¥¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡ª29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤Ç´¶Æ°¡õ½éÌ©Ãå¤«¤é11Ç¯¡ªÏ·ÊÞ¤ªÃã²°¤Ë²Ç¤¤¤À¼ãÃ¶Æá¤¬°ìÂç·è¿´
À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤é½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿10¿Í¤ÎÂç²ÈÂ²¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ì¥ß¤¯¤ó¡Ê13ºÐ¡Ë¡£3½µ´Ö¤ÎÂÚºß¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö"¥¸¡¼¥¸"¤¬Íè¤¿¤è¡ª¡×¤È¥ì¥ß¤¯¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢"¥¸¡¼¥¸"¤³¤È¥ì¥ß¤¯¤ó¤ÎÁÄÉã¡¦¸÷É§¤µ¤ó¡Ê74ºÐ¡Ë¤ÏÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥«¥Ê¥Àºß½»¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¸¡¼¥¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ29Ç¯¤Ö¤ê¡ª Ä¹ºê¡¦Ê¿¸Í¤ØÎ¤µ¢¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¡¼¥¸¤Ï22ºÐ¤Ç¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¤ê¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢°ìÅÙ¤¤ê¡£»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¡¼¥¸¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤ë²ÆµÙ¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤ËÌ©Ãå·èÄê¡ª
1½µ´Ö¸å¡¢¼èºàD¤ÏÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤Î±Ø¡Ö¤¿¤Ó¤éÊ¿¸Í¸ý¡×¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¤ì¤¿°ì¹Ô¤ÎÃæ¤Ë¥¸¡¼¥¸¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¥¸¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È1ÆüÁá¤¯ÅþÃå¤·¡¢Àè¤Ë¸Î¶¿¤ØÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¡£µÞ¤¤¤Ç¹çÎ®¤À¡ª
¥¸¡¼¥¸¤Î¸Î¶¿¡¦Ê¿¸Í»Ô¤Ï¶å½£ËÜÅÚ¤ÎÀ¾ËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢40¤ÎÅç¡¹¤òÍ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ½é¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µÅÁÍè¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä®¤À¡£
¼Ö¤Ç»³Æ»¤òÁö¤ë¤³¤È40Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÅþÃå¡ª ¥¸¡¼¥¸¤ÎÄï¡¦¸ø°ì¤µ¤ó¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ì¹Ô¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸øÌ±´Û¡£Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤È¡¢¥¸¡¼¥¸¤Î¾®Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡ª µìÍ§¤Îµ¢¶¿¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢´¿·Þ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£±ã¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯¡£
ÊÒÆ»8km¤ÎÄÌ³ØÃæ¤ËÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ÐÊÙ¤Ç¡¢À®ÀÓ¤Ï¾ï¤Ë³ØÇ¯¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¡¼¥¸¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢18ºÐ¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã±¿ÈÁ¥¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤òÁª¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ì¾ºî¡ÖÊì¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ»°ÀéÎ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ³¤³°¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¸¡¼¥¸¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤Ï¥·¥¯¥é¥á¥ó¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÇÀ±à¤ÇÆ¯¤¯¤¬¡¢3Ç¯·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¥¸¡¼¥¸¤Ï¡ÖÆîÊÆ¤Î¼¡¤ÏËÌÊÆ¤À¡ª¡×¤È¥«¥Ê¥À¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥âÇÀ±à¤ÇÆ¯¤¡¢Ìë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î³Ø¹»¤Ø¡£27ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢51ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¥º§¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¡¼¥¸¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¡¢»ÔÌò½ê¤Î»Å»ö¤äÌýÅÄ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ê¤É¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¡¢»Ò¤É¤â¤òÁ´°÷¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ70ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò°úÂà¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¸Î¶¿¤Ï±ó¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð29Ç¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¡¼¥¸¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÌ¼¤Ë¡Öµ×¡¹¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡×µ¢¶¿¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍâÆü¡¢°ì²È¤ÏÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢¥¸¡¼¥¸¤¬¾®³ØÀ¸¡Á¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤è¤¯Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿ÍÅç¤Ø¡£56Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸Î¶¿¤Î³¤¤Ë½Ð¤¿¥¸¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥´¤¤¡ª ¹¬¤»¤À¤è¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡ª
¡ÖÀÎ¤ÏÁÇÀø¤ê¤Ç¥¢¥ï¥Ó¤òÊá¤Ã¤Æ¡¢³Ì¤«¤éÇí¤¬¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¥ì¥ß¤¯¤ó¤Ë¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤ë¡£
Äà¤ê½éÂÎ¸³¤Î¥ì¥ß¤¯¤ó¤Ï¡¢¥¸¡¼¥¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥µ¥´¤òÄà¤ê¾å¤²¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª Â¾¤Ë¤â¡¢¥µ¥µ¥Î¥Ï¥Ù¥é¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÎÌ¤Îµû¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
Äà¤Ã¤¿µû¤ò¡¢Äï¡¦¸ø°ì¤µ¤ó¤Î²È¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ì¥ß¤¯¤ó¤Ëµû¤Î»«¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¥¸¡¼¥¸¡£¥ì¥ß¤¯¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿·õ¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¡¢»É¿È¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥«¥µ¥´¤Î¼ÑÉÕ¤±¤ä¡¢Ê¿¸ÍÌ¾Êª¤Î¥ä¥ê¥¤¥«¡¢ÀîÆâ¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤ÎÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçËþÂ¢ö
¤½¤·¤Æ¿©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¥ì¥ß¤¯¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¥¸¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¸¡¼¥¸¤Ø¡£Ê¿¸Í¤Ç¤ÎÀÎÏÃ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤¤¤Æ¡¢¥¸¡¼¥¸¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ì¤¿¤è¡£Ãë¤âÌë¤âÅÄ¤ó¤Ü¤ÇÆ¯¤¡¢³¤¤Çµû¤òÊá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡£¥¸¡¼¥¸¤Î¸¶ÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¥¸¡¼¥¸Âç¹¥¤¡×¡£
¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ë¡¢¥¸¡¼¥¸¤Ï¡Ö¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Í¡ÄÅ·¤Ë¤âÉñ¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤è¡£¼«Ëý¤ÎÂ¹¤À¤è¡×¤ÈÂç´¶Æ°¡ª
ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤¬Ì²¤ë¤ªÊè¤Ç¤ªÊè»²¤ê¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¸¡¼¥¸¡Ë¡£29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÎÐ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª Ì´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª YOU¤Î²ÆµÙ¤ß¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹SP¡×¡£²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤ÎYOUº×¤ê¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÌÌÇòYOU¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¹YOU¤È¥¸¡¼¥¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡ª29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤Ç´¶Æ°¡õ½éÌ©Ãå¤«¤é11Ç¯¡ªÏ·ÊÞ¤ªÃã²°¤Ë²Ç¤¤¤À¼ãÃ¶Æá¤¬°ìÂç·è¿´
À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤é½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ËÍè¤¿10¿Í¤ÎÂç²ÈÂ²¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ì¥ß¤¯¤ó¡Ê13ºÐ¡Ë¡£3½µ´Ö¤ÎÂÚºß¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¸¡¼¥¸¤Ï22ºÐ¤Ç¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¤ê¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢°ìÅÙ¤¤ê¡£»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¡¼¥¸¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤ë²ÆµÙ¤ß¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤ËÌ©Ãå·èÄê¡ª
1½µ´Ö¸å¡¢¼èºàD¤ÏÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤Î±Ø¡Ö¤¿¤Ó¤éÊ¿¸Í¸ý¡×¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¤ì¤¿°ì¹Ô¤ÎÃæ¤Ë¥¸¡¼¥¸¤Î»Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¥¸¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È1ÆüÁá¤¯ÅþÃå¤·¡¢Àè¤Ë¸Î¶¿¤ØÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¡£µÞ¤¤¤Ç¹çÎ®¤À¡ª
¥¸¡¼¥¸¤Î¸Î¶¿¡¦Ê¿¸Í»Ô¤Ï¶å½£ËÜÅÚ¤ÎÀ¾ËÌÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢40¤ÎÅç¡¹¤òÍ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ½é¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µÅÁÍè¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä®¤À¡£
¼Ö¤Ç»³Æ»¤òÁö¤ë¤³¤È40Ê¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÅþÃå¡ª ¥¸¡¼¥¸¤ÎÄï¡¦¸ø°ì¤µ¤ó¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
°ì¹Ô¤¬°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¸øÌ±´Û¡£Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê ¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤È¡¢¥¸¡¼¥¸¤Î¾®Ãæ³Ø¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡ª µìÍ§¤Îµ¢¶¿¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¡¢´¿·Þ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£±ã¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯¡£
ÊÒÆ»8km¤ÎÄÌ³ØÃæ¤ËÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ÐÊÙ¤Ç¡¢À®ÀÓ¤Ï¾ï¤Ë³ØÇ¯¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¡¼¥¸¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¡¢18ºÐ¤Ç¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ã±¿ÈÁ¥¤Ç³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤òÁª¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ì¾ºî¡ÖÊì¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ»°ÀéÎ¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ³¤³°¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¸¡¼¥¸¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤Ï¥·¥¯¥é¥á¥ó¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÇÀ±à¤ÇÆ¯¤¯¤¬¡¢3Ç¯·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¥¸¡¼¥¸¤Ï¡ÖÆîÊÆ¤Î¼¡¤ÏËÌÊÆ¤À¡ª¡×¤È¥«¥Ê¥À¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥âÇÀ±à¤ÇÆ¯¤¡¢Ìë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î³Ø¹»¤Ø¡£27ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢51ºÐ¤Î»þ¤ËÎ¥º§¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¡¼¥¸¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¡¢»ÔÌò½ê¤Î»Å»ö¤äÌýÅÄ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Ê¤É¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ¯¤¡¢»Ò¤É¤â¤òÁ´°÷¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤µ¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ70ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò°úÂà¡£Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¸Î¶¿¤Ï±ó¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð29Ç¯¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¡¼¥¸¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÌ¼¤Ë¡Öµ×¡¹¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡×µ¢¶¿¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍâÆü¡¢°ì²È¤ÏÁ¥¤Ë¾è¤ê¡¢¥¸¡¼¥¸¤¬¾®³ØÀ¸¡Á¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤è¤¯Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ¿ÍÅç¤Ø¡£56Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸Î¶¿¤Î³¤¤Ë½Ð¤¿¥¸¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥´¤¤¡ª ¹¬¤»¤À¤è¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡ª
¡ÖÀÎ¤ÏÁÇÀø¤ê¤Ç¥¢¥ï¥Ó¤òÊá¤Ã¤Æ¡¢³Ì¤«¤éÇí¤¬¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¡¢¥ì¥ß¤¯¤ó¤Ë¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤ë¡£
Äà¤ê½éÂÎ¸³¤Î¥ì¥ß¤¯¤ó¤Ï¡¢¥¸¡¼¥¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥µ¥´¤òÄà¤ê¾å¤²¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡ª Â¾¤Ë¤â¡¢¥µ¥µ¥Î¥Ï¥Ù¥é¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÎÌ¤Îµû¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
Äà¤Ã¤¿µû¤ò¡¢Äï¡¦¸ø°ì¤µ¤ó¤Î²È¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ì¥ß¤¯¤ó¤Ëµû¤Î»«¤Êý¤ò¶µ¤¨¤ë¥¸¡¼¥¸¡£¥ì¥ß¤¯¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿·õ¤Ê¼ê¤Ä¤¤Ç¡¢»É¿È¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥«¥µ¥´¤Î¼ÑÉÕ¤±¤ä¡¢Ê¿¸ÍÌ¾Êª¤Î¥ä¥ê¥¤¥«¡¢ÀîÆâ¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤ÎÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ß¤ó¤ÊÂçËþÂ¢ö
¤½¤·¤Æ¿©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¥ì¥ß¤¯¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¥¸¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¸¡¼¥¸¤Ø¡£Ê¿¸Í¤Ç¤ÎÀÎÏÃ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¹¤¤¤Æ¡¢¥¸¡¼¥¸¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ì¤¿¤è¡£Ãë¤âÌë¤âÅÄ¤ó¤Ü¤ÇÆ¯¤¡¢³¤¤Çµû¤òÊá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Í¡£¥¸¡¼¥¸¤Î¸¶ÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£¥¸¡¼¥¸Âç¹¥¤¡×¡£
¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ë¡¢¥¸¡¼¥¸¤Ï¡Ö¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Í¡ÄÅ·¤Ë¤âÉñ¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤è¡£¼«Ëý¤ÎÂ¹¤À¤è¡×¤ÈÂç´¶Æ°¡ª
ºÇ½ªÆü¤Ï¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤¬Ì²¤ë¤ªÊè¤Ç¤ªÊè»²¤ê¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤è¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¥¸¡¼¥¸¡Ë¡£29Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎ¤µ¢¤ê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Î¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£