¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÆüËÜ¡¡0¡½2¤«¤éÂçµÕÅ¾¡ª¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·âÇË¤Ç2Ï¢¾¡¡¡¼ç¾¡¦ÀÐÀî¥Á¡¼¥àºÇÂ¿29ÆÀÅÀ¡ª·è¾¡TÁ°¿Ê
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¡¡ÆüËÜ3¡Ý2¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬25Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¤ÎÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤ÏÆ±17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤È³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3¡Ý2¡Ê25¡Ý27¡¢20¡Ý25¡¢25¡Ý20¡¢26¡Ý24¡¢15¡Ý11¡Ë¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç2Ï¢¾¡¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤ò25¡Ý27¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ò20¡Ý25¤ÈÍî¤È¤·³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤Ë8Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢25¡Ý20¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤â¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¤¬¡¢26¡Ý24¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âè5¥»¥Ã¥È¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹â¤µ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶ìÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯¤Ä¤Ê¤®¡¢½ªÈ×¤Ë¤ÏÁê¼ê¥¨¡¼¥¹¤ò»³ÅÄ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç»ß¤á¤¿¡£Àè¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏºÆ¤Ó»³ÅÄ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÂçµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï4°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2010Ç¯Âç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡23Æü¤Î½éÀï¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£27Æü¤ÎÂè3Àï¤Ç¡¢À¤³¦8°Ì¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¢§ÀÐÀî¡¡¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½éÀï¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â¤¦°ì²ó¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤ÇÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£