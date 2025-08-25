¡ãÄ«4»þ¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ä¡äÉ×¤¬ËèÆüÁáÄ«¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡£·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¯»ä¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬¶¹¤¤¡©
Ä«·¿Ìë·¿¤Ê¤É¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤è¤ê³èÈ¯¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¼ã¼Ô¤ÏÌë·¿¤¬Â¿¤¯¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈÄ«·¿¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡£»Å»ö¤ò¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ°Ê³°¤Ï¤¤¤Ä³èÆ°¤·¤è¤¦¤¬Åö¿Í¤Î¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
ËèÄ«4»þµ¯¤¡¢Êª²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¥À¥ó¥Ê¡£»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë
Ä«·¿¤Î¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ËÇº¤àÊý¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉ×¤Ï21¡Á23»þ¤Ë½¢¿²¤·¤Æ¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤Ï4»þ¡£5»þº¢¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¡£»ä¤ÏÊÛÅöºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë6»þÁ°µ¯¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ä«¤«¤é¤Î¥Ð¥¿¥Ð¥¿²»¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ä«¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤É×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë»ä¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬¶¹¤¤¡©¡Ù
¤È¤¯¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤¬4»þÈ¾º¢¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î1»þ´ÖÈ¾¤òÂ»¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï30ÂåÈ¾¤Ð¡£¡Ö·ò¹¯Åª¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈËÜÍè¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¤Î¤³¤È¤¬¡¢µÕ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤Î¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø·ò¹¯Åª¤Ç¤¤¤¤¤Í¡£¤¦¤Á¤Ï¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢»ä¤Ï2»þ3»þ¤Ë¥¤¥Ó¥¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡Ù
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤¤¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ò¤¦¤ä¤é¤à¥³¥á¥ó¥È¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂÎ·¿¤â¤¤Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¿¤·¤«¤ËÉÔ·ò¹¯¤ÊÉ×¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¥Þ¥·¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤â¡Ö»ä¤Î¿´¤¬¶¹¤¤¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø½Ð¶Ð¤¬Áá¤¤¤Ê¤é¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤è¡£¤¦¤Á¤âÁáÄ«½Ð¶Ð¤À¤«¤é6»þ²á¤®¤Ë¤Ï²È¤ò½Ð¤ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤â5»þ¤«¤é¥É¥¿¥Ð¥¿Áö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù
Ä«·¿¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÁá¤¯¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢²ÈÂ²¤¬¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¤ÎÁáµ¯¤¡£¤ª¤½¤é¤¯ºÊ¤¬ËÜÍèµ¯¤¤ë¤Ï¤º¤Î»þ´Ö¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤äÄ«¿©¡¢¿È»ÙÅÙ¤ò¤·¤Æ¤È¤Ê¤ë¤È½Ð¶Ð¤Ï7¡Á8»þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê½Ð¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¡£¤Ç¤â¡¢É×ÉØ¤Ê¤é²æËý¤¹¤Ù¤¡©
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÀì¶È¼çÉØ¡© ¡¡¤½¤ì¤Ê¤é²æËý¡Ù
Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃë¿²¤¬²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊÛÅöºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤µ¤¨½ª¤ï¤é¤»¤ì¤ÐÆóÅÙ¿²¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ËÜÍèÌ²¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î1»þ´ÖÈ¾¤òºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃë¿²¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï»ÙÅÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù
¡Ö¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤²¿¤«¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤ÐÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤ÀöÌÌÂæ¤ò¾ù¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡Ö¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡Á¡×¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡É¤³¤Ã¤Á¤Î¥»¥ê¥Õ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡»Å»ö¤ÇÁáµ¯¤¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ù
¸ß¤¤¤Ë²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ï¡Ö¸ß¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¹¥¤¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢²æËý¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£Ááµ¯¤¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¡×¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤«¤±¤ëÌÂÏÇ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ø¤¦¤Á¤âÉ×¤¬Ä«·¿¿Í´Ö¤Ç¡¢4»þ¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¹Ô¤µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥·¥ã¥ï¡¼¡£¤½¤³¤«¤é²¿¤À¤«¤ó¤À¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï6»þÈ¾µ¯¤¤À¤±¤É¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¤«¤é¾¯¤·¤ÎÊª²»¤Ç¤âµ¯¤¤Á¤ã¤¦¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤³¤È¤ÇÇº¤àÊý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤âÁá¿²¤¹¤ì¤Ð¾¯¤·¤Ï¿çÌ²»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ï²È»ö¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÆñ¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖËèÆü¿²ÉÔÂ¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä²ò·è¡£ÂÅ¶¨ÅÀ¤òÃµ¤½¤¦
¤¤¤í¤¤¤íÆÏ¤¤¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ò¤ä¤á¤ëÄó°Æ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÄ«¤Ë¶¯¤¤¤Ê¤é¡¢É×¤¬ÊÛÅö¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù
¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢Êª²»¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼ªÀò¤È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¿²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù
¼«Ê¬¤¬Áá¿²Ááµ¯¤¡¢¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬ÃÙ¿²ÃÙµ¯¤¤ÎµÕ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¤â¡Ö¼ªÀò¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¿çÌ²¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö¿²¼¼¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±±ó¤¤Éô²°¤Ë¤¹¤ë¡×¡ÖÉô²°¤òËÉ²»¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Æ¤â¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¤ä¤ê¤¹¤®¤Ë´¶¤¸¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¿´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿ÈÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°±Æ¶Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤Ê¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢²¿¤¬¼ª¾ã¤ê¡©¡¡Èâ¤Î³«ÊÄ²»¤äÂ²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ê¤é¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡£ÀöÌÌ½ê¤¬¿²¼¼¤Î¶á¤¯¤Ê¤é¡¢»È¤¦¤È¤¤ËÈâ¤òÊÄ¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤«¡Ù
¤³¤ÎÊý¤âÉ×ÉØ¤ÇÀ¸³è»þ´ÖÂÓ¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤Î½¢¿²Ãæ¤ÏÊª²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÄ«¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Á°Ìë¤«¤é½Ð¤«¤±¤ë»ÙÅÙ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¸½¾õ¤½¤ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤¦¤Á¤âÁáÄ«¤Ë¡¢¥À¥ó¥Ê¤¬¥È¥¤¥ì¤Î¥É¥¢¤ò³«ÊÄ¤¹¤ë²»¤Çµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Ã¤Á¤ÏÌëÃÙ¤¯µ¢¤ëÂ©»Ò¤òÂÔ¤Ä¤¿¤á¡¢Áá¿²¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ù
Àè¤Û¤É¡ÖÌë¤Ï²È»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÁá¿²¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áá¿²¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿È¾¡¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁáÄ«¤«¤éÆ°¤¤¿¤¤¤Ê¤éÌë¤Î²È»ö¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤â1»þ´ÖÃÙ¤¤5»þµ¯¾²¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÌë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«¤ÇÂÅ¶¨ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´¤¬¶¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥À¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤ÏºÊ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁáµ¯¤¤â¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤â¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°ìÃ¶ÏÆ¤ØÃÖ¤¡¢¤Þ¤º¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£