º£½©¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡È¥¹¥Ú¥ÑÊ¸¶ñ¡É
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£Æü¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿2024Ç¯¤Î²È·×Ä´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñ³Û¤Ï¡Ö6257±ß¡×¡Ê2¿Í°Ê¾å¤Î²ÈÄí¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ê¸Ë¼¶ñ¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñ³Û¤Ï¡¢2000Ç¯¤ÎÌó8000±ß¤«¤é¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Î¶µºà¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¹²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ú¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï6257±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Ë¼¶ñ¤ËÇ®¤¤ÌÜÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯½©¤ÎºÇ¿·Ê¸Ë¼¶ñ¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¹¡×¤¬23Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥Ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥¹¤Ú¥ÑÊ¸¶ñ¡×¡£
¥í¥Õ¥È¤¬³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¡ÖÊ¸¥Õ¥§¥¹ 2025AUTUMN¡×¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤±¤Ð¥Ú¥óÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤ëÉ®È¢¡Ö¥«¥¯¥¹¥¿¥¹¥ê¥à 1980±ß¡×¤Ç¤¹¡£Éý¤ò¼è¤é¤º¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤â¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¥«¡¼¥ÉÎà¤Î¼ýÇ¼¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö¤«¤¿¤Å¤¯¥Õ¥¡¥¤¥ë mini 715±ß¡×¡£°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý¤â¡Ä
½÷À
¡Ö¿¦¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¿¦¾ì¤Î¤ªÃë¤Ë¿©¤Ù¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌ£Á¹½Á¤ä¡¢¥È¥é¥Ù¥ëÍÑ¤Î¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤Ê¤É¤ò¤¤¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½÷À
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç³«¤±¤Æ¸«¤ä¤¹¤¤¤·¡¢²¿¤¬¤É¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥ß¥Ë¥ß¥ËÆü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼ 1980±ß¡×¤Ï¡Ä
½÷À
¡Öº£¡¢¿¦¾ì¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´ù¤Ë¤º¤Ã¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬ÃÖ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤ÏÊØÍø¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥ÑÊ¸¶ñ¡×¤¬¡¢º£¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Õ¥È ¾¦ÉÊËÜÉô Ê¸¶ñ»¨²ßÎÎ°èÉô¡¡ÀÐÆ²¶©»Ö ¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¡
¡Ö¥«¥Õ¥§¤È¤«¸ø¶¦¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤¬Èó¾ï¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ZÀ¤Âå¤â¹ØÆþ¡ª ¤¤¤Þ¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥íÊ¸¶ñ¡×¤¬¿Íµ¤¤Ë
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
º£¡¢¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥íÊ¸¶ñ¡×¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥Ê¥ë¥ß¥ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ú¥ó¢§¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥Á¥ã¡¼¥à¥Ú¥ó¡Ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¦550±ß¡Ë¢¨26Æü¤«¤é¥í¥Õ¥È¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡×¤ä¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîµåÍÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¢§¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹¤Î¥Ú¥ó¥Ý¡¼¥Á¡Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦2420±ß¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥íÊ¸¶ñ¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Õ¥È¤Î¾¦ÉÊËÜÉôÊ¸¶ñ»¨²ßÎÎ°èÉô¡¦ÀÐÆ²¶©»Ö¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÈºÇ¿·Ê¸¶ñ¡É¡Ö¼¸Ó£·ãÎå¤¬ÆÏ¤¯¥Ú¥ó¡×¤È¤Ï
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Ê¸¶ñ¥½¥à¥ê¥¨¡¼¥ë¤Î¿ûÌ¤Î¤¤µ¤ó¤Ïº£¤ÎÊ¸Ë¼¶ñ¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ¸¶ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø½¬´Ä¶¤ä³Ø½¬Á´ÈÌ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼¸Ó£·ãÎå¤¹¤ë¥Ú¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¥¯¥è¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂç¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¥Ú¥ó 9900±ß¡Ê»²¹Í²Á³Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥Ú¥ó¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î³Ø½¬¿ÊÄ½ÅÙ¤Ê¤É¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆü¡¹¤Î³Ø½¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥¯¥è¹Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÏÃ¯¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¼¸¤Ã¤Æ¤â¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£1½µ´Ö¤ÎÊÙ¶¯¸ú²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¼¸Ó£·ãÎå¤¬ÆÏ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ì¤È¤â»þ´Ö¤Ç¤¹¤«¡©
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥ó¤òÆ°¤«¤·¤¿»þ´Ö¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ñ³Ê¤¬¼è¤ì¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤ª½Ë¤¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¡Ö¤ä¤ëµ¤¥Ñ¥ï¡¼¡×¤òÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö³Ð¸ç¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¸·¤·¤¯¹Ô¤¯¤ï¤è¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤é¡¢ÀµÄ¾¥¢¥ó¥¿¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£µÙÂ©»þ´Ö¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼¸Ó£·ãÎå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÇÏÞ¼ËáÍý»Ò¤µ¤ó¡§
¾¯¤·¿É¸ý¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ô¥·¥Ã¤ÈÃ¡¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¿Í¤Ï¸ÉÆÈ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿¤¤¤¤¤ï¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï¤«¤É¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤È¡Ö»æ¡×¤Ï»È¤¤Ê¬¤±¤¬Âç»ö
½Ð¿å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¶µ°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÀ¶¿å¾Ï¹°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤È¡Ø»æ¡Ù¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬Âç»ö¡×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ½¸Ãæ¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡Ö»æ¡×¤¬¤¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¤¤¿Êý¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê»È¤¤Ê¬¤±¤ò¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£¸åÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ó
ÇÏÞ¼ËáÍý»Ò¤µ¤ó
·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
ÆüËÜ¶âÍ»·ÐºÑ¸¦µæ½êÂåÉ½Íý»ö
¡ÈÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤ë¡É¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
ÍÍ¡¹¤Ê¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ