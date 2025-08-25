TeNY¥Æ¥ì¥Ó¿·³ã

¥×¥íÌîµå¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£4ÈÖ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿µð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤¹¡£

µð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¤Î3ÆüÌÜ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ûー¥àÀï¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤¬8Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Îµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»î¹ç¤Ï5ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¥¦¥é¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÃÎÇ°ÂçÀ®¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÃ¡¤­¹þ¤ßº£µ¨9ËÜÌÜ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¡ª4ÈÖ¤ËºÂ¤ëÃÎÇ°¤¬¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢µð¿Í¤Ë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Î³ÚÅ·¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï2¾¡1ÇÔ¡£Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·2Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£

¤½¤·¤Æµð¿ÍÀï¤ÎºÇ½ªÆü¡¢»î¹çÁ°¤ËTeNY¤ÎÂ÷¸«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è¡£»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª

¡ÒÂ÷¸«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ó
¡Ö»£±Æ¼Ô¡¢éâ¸¶Âç²Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î108¥­¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

»ä¤è¤ê2¤«·îÁá¤¯¡¢»Ïµå¼°¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¸åÇÚ¤Îéâ¸¶¥¢¥Ê¡£¤½¤Îµ­Ï¿¤Ï108¥­¥í¡ª¸åÇÚ¤Îµ­Ï¿¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤«¡Ä¡ÄµåÂ®¤Ï107¥­¥í¡ª¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤º¡Ä¡£

¡ÒÂ÷¸«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ó
¡ÖÉé¤±¤Ç¤¹¡£´°ÇÔ¤Ç¤¹¡¢Âç²Ï¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡£¤¿¤À¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦2¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤«¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×