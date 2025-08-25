¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥ÓBC¡¡µð¿Í¤È¥Ûー¥à3Ï¢Àï¡¡ÃÎÇ°¤¬º£µ¨9ËÜÌÜ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¡Ô¿·³ã¡Õ
¥×¥íÌîµå¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£4ÈÖ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿µð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤¹¡£
µð¿Í¤È¤Î3Ï¢Àï¤Î3ÆüÌÜ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ûー¥àÀï¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤¬8Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï5ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¥¦¥é¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÃÎÇ°ÂçÀ®¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËÃ¡¤¹þ¤ßº£µ¨9ËÜÌÜ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¡ª4ÈÖ¤ËºÂ¤ëÃÎÇ°¤¬¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Î³ÚÅ·¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï2¾¡1ÇÔ¡£Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·2Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æµð¿ÍÀï¤ÎºÇ½ªÆü¡¢»î¹çÁ°¤ËTeNY¤ÎÂ÷¸«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥Ôー¥ÉÂÐ·è¡£»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ÒÂ÷¸«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ó
¡Ö»£±Æ¼Ô¡¢éâ¸¶Âç²Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î108¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ä¤è¤ê2¤«·îÁá¤¯¡¢»Ïµå¼°¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¸åÇÚ¤Îéâ¸¶¥¢¥Ê¡£¤½¤ÎµÏ¿¤Ï108¥¥í¡ª¸åÇÚ¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤«¡Ä¡ÄµåÂ®¤Ï107¥¥í¡ª¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤º¡Ä¡£
¡ÖÉé¤±¤Ç¤¹¡£´°ÇÔ¤Ç¤¹¡¢Âç²Ï¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡£¤¿¤À¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦2¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤«¤é¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×