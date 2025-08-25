ÇòßÀ°¡Íò¡¢¡ÈÄ«¥Ç¡¼¥È¡É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¿·¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¤è¤ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×
¡¡GENERATIONS¡¿PKCZ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÇòßÀ°¡Íò¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØHallelujah!!¡Ù¡Ê9·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¡¢¥Þ¥Ë¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ«»Ô¾ì¥Ç¡¼¥È¡×¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÇòßÀ°¡Íò2nd¼Ì¿¿½¸¡¢¥«¥Ð¡¼¡õÎ¢É½»æ¡¢ÃæÌÌ¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤È
¡¡Æ±¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢ÇòßÀ¤¬´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤È¥Ü¥Û¡¼¥ëÅç¤Ç»£±Æ¡£¡ÖÎø¿ÍÌÜÀþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ä»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇòßÀ¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤Ë¿ô¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¿©»öÀ©¸Â¤ò¼Â»Ü¡£²áµîºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Ä«¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Ë¥é¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÇËÜ¿Í¤¬2¿ÍÊ¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡£ÇòßÀ¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ«¤Î¸÷¤È°áÁõ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¿¥Û¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ¦Éå¤È¹õÌª¤Ç¤Ç¤¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Þ¥Ë¥é¤Î»Ô¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â²þ¤á¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬ÉáÃÊ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¹Ô¤¯ÃÏ¸µ¤Î»Ô¾ì¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÉÊÊª¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÇã¤¤Êª¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï»£±ÆÃæ¤ËÂ¾¤ÎÅ¹¤Ç¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¥«¥ì¡¼¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ì¡¼¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
