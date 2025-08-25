¡ÚÆÈ¼«¡ÛÊÆ¥Í¥È¥Õ¥ê¤¬WBCÊüÁ÷¸¢³ÍÆÀ¤Ø¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌîµå¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊüÁ÷¸¢¤ò¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£2023Ç¯Âç²ñ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤È¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÆ±¤¸Êý¼°¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼õ¤±¤ÆÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á°²ó¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÈTBS·Ï¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤ÇÃæ·Ñ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤¬¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤·¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é¤ÎÊ³Æ®¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤ÎÃæ·Ñ¤ÏÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨42.4¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î9·î¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Î¤ß¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£