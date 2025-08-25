ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¾×·â175¥¥íÃÆ¤Ç¥Ñ·³ÆâÌî¿Ø¤Ï°ìÊâ¤âÆ°¤«¤º Å¨·³¤â45¹æ¡È³Î¿®¡É¡ÄÆóÎÝ¼ê¡¢ÃåÃÆ¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 2-8 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î24Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤Î175¥¥íÃÆ¤ÇÆâÌî¿Ø¡È°ìÊâ¤âÆ°¤«¤º¡É¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿¾×·â¤Î175¥¥í¤ÎÃÆ´Ý¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÆâÌî¿Ø¤Ï°ìÊâ¤âÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬7-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿9²óÉ½¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂçÃ«¤¬¤³¤Î»î¹ç5ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤¬¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂçÃ«¤¬¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆÏ¤¯Âè45¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ÖBaseball Savant¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï108.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó175.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï409¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó125¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÃ¯¤â¤¬³Î¿®¤¹¤ë¾×·âÃÆ¤Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹Ìî¼ê¿Ø¤Ï°Ù¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥é¥¦¥ì¥¢¡¼¥Î¤È¥é¥¤¥È¤Î¥¿¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤³¤½ÂÇµå¤òÄÉ¤¦»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¸¥ç¥®¥ó¥°ÄøÅÙ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É·Á¤À¤±¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤éÆâÌî¿Ø¤ÏÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥¢¥é¥¨¥¹¤È¥»¥«¥ó¥É¤Î¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤ÏÃåÃÆ¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ß¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂ¨ºÂ¤Ë³Î¿®¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤³¤ÎÂçÃ«¤Î°µ´¬¤Î°ì·â¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë²÷¾¡¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯31¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë