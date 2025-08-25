¡ÖÇÀ¶Èµ¡³£¡×¡ÖÇ®Ãæ¾É¡×¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬Â¿È¯¡ÄÁ´»º¶È¤Ç¡ÈÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¡É¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡ÖÇÀ¶È¡×¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë
¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¯¤½¤¦¡ª ÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤Ç¤Î¥Ò¥ä¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥È ¡ÁÇÀºî¶È¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¡Á¡×¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê À¸»º»ñºàÂÐºö¼¼¤ÎÈþÊÝÍº°ìÏº¡Ê¤ß¤Û¡¦¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÇÀºî¶ÈÃæ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤»ö¸Î¤È¤½¤ÎÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÇÀ¶È¤Ïºî¶ÈÃæ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤
¤Þ¤â¤Ê¤¯½©¤Î¼ý³Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÅþÍè¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ªÊÆ¤Î´¢¤êÆþ¤ì¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ç¤¹¡£·úÀß¶È¤ä±¿Á÷¶È¡¢À½Â¤¶È¤Ê¤É¡¢´í¸±¤òÈ¼¤¦»º¶È¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¼Âºî¶ÈÃæ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¿Í¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤¬¡ÈÇÀ¶È¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³ä¹ç¤Ï·úÀß¶È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÌó2.5ÇÜ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï236¿Í¤â¤ÎÊý¤¬ÇÀºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÊÝ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»àË´»ö¸Î¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÀ¶Èµ¡³£¤Î¼è¤ê°·¤¤Ãæ¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¡¢È¯À¸¤Ï7·î¤ä8·î¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢9·î¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÇÀ¶È·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï¸Û¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤Î·Ð¸³´ü´Ö¤¬3Ç¯°Ê²¼¤Î¿Í¤¬µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï50Âå°Ê¾å¤Î»ö¸ÎÈ¯À¸Î¨¤¬¹â¤¯¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËÇÀ¶È¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ê¤É¤â¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÀ²È¤Ë¤âÌýÃÇ¤ä´·¤ì¤«¤é»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½´·¤ì¤äÌýÃÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÇÀºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤Îºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÇÀ¶Èµ¡³£¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ï¡È´ðËÜ¤ÎÅ°Äì¡É
Â³¤¤¤Æ¡¢ÇÀºî¶È¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÇÀºî¶ÈÃæ¤Î»àË´»ö¸Î¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇÀ¶Èµ¡³£¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¡×¤Ç¤¹¡£
ÇÀ¶Èµ¡³£»ö¸Î¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ïµ¡³£¤ÎÅ¾Íî¡¦Å¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤Ï¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÆ»Ï©¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÃÏÌÌ¤¬¥Ç¥³¥Ü¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÐÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÀÆ»¤ÏÅÄÈª¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ëºÝ¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Áàºî¤ò¸í¤ë¤À¤±¤ÇÃ¦ÎØ¤·¡¢¼ÖÂÎ¤´¤ÈÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ï¼ÖÂÎ¤«¤éÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÀ¶Èµ¡³£¤ÏÂç·¿¤Îµ¡³£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë°·¤¦¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¹Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÇÀ¶Èµ¡³£¤ò°·¤¦¤È¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¡¢¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤â±¿Å¾¼Ô¤Î¿È¤ò¼é¤ëÁõÈ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º°ÂÁ´¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÎ©¤Æ¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀÆ»¤ä¤Û¾ì¡ÊÅÄ¤äÈª¤Ê¤ÉÇÀ»ºÊª¤ò°é¤Æ¤ë¾ì½ê¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ÇÅ¾Íî¡¦Å¾ÅÝ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë´í¸±¤Ê²Õ½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡È¤¢¤é¤«¤¸¤áÌÜ°õ¤ò¤Ä¤±¤ë¡É¡ÈÁð¤ò´¢¤Ã¤Æ¸«¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡É¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¹¤¤Æ»¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Ï½ù¹Ô±¿Å¾¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶Èµ¡³£¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Ï¡È»à³Ñ¤ÎÂ¿¤µ¡É¤¬»ö¸Î¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶È¼Ô¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ê¤ÇÃ¦¹òÉô¤Ë°ð¤òÅêÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÏÓ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤ÎÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ëºî¶È¤¹¤ë¿Í¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤«¤éºî¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°¤«¤¹ºÝ¤ÏÂ¾¤Îºî¶È¼Ô¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤ÎÃ¦¹òÉô¤ÎÅÀ¸¡¤äÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¼ê¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É¬¤º¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ß¤á¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê¤ÇÃ¦¹òºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢µ¡³£¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼êÂÞ¤ä·³¼ê¡¢¼ó¤Ë´¬¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò³°¤·¡¢Âµ¸ý¤ò¤·¤á¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÇÀºî¶ÈÃæ¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ
ÇÀºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬Ç®Ãæ¾É¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤Î¤³¤Þ¤á¤ÊÊäµë¡×¤È¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¹â²¹²¼¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Öºî¶È¤ÏÈò¤±¤Æ20Ê¬¤´¤È¤ËµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¡¢ÎÃ¤·¤¤Æü±¢¤ÇÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ã±ÆÈºî¶È¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡È¥×¥ì¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÀºî¶È¤ò»Ï¤á¤ëÄ¾Á°¤ËÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ä¥¿¥ª¥ë¤ÇÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤ÎÂÎ²¹¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤ÏÇÀ¶È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²°³°ºî¶È¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¤âÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌµ¤À¤Î¤è¤¤Ë¹»Ò¤ä¥Í¥Ã¥¯¥¯¡¼¥é¡¼¡¢ÂÎ²¹¤Î¾å¾º¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¡Ê¼ó¤äÏÓ¤Ê¤É¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÎÂÎ²¹¤ò¿äÄê¤·¡¢¾å¾º¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¤é¡¢¸÷¤ä²»¡¢¿¶Æ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤âµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÂÐºö¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼ý³Ï¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢ÇÀ²È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï°ìÃÊ¤ÈË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë´·¤ì¤¿ºî¶È¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌýÃÇ¤¬»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²þ¤á¤ÆÆü¡¹¤Îºî¶È¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ°è¤ÇÇÀºî¶È°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦½¤²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤â³èÍÑ¤·¡¢Àµ¤·¤¤°ÂÁ´ÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡ÖÇÀºî¶È¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¡£2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤Ï¡ÈÇÀºî¶ÈÃæ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ï¤ªºÑ¤ß¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¡¢¡Ö»ä¤«¤é¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¿ù±º¤Ï¡ÈÇÀºî¶È °ìÈÖ´í¸±¤Ê¤Î¤Ï´·¤ì¤Ç¤¹¡É¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
