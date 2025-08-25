¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û´ØÀ¾³ØÀ¸½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç´Ø³ØÂç¡¦Â¼»ÊæÆÊ¿¤µ¤ó¤¬½é¤Î³ØÀ¸¿³È½¡¡Íè½Õ¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ
¡¡´ØÀ¾³ØÀ¸ÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬£¹·î£¶Æü³«Ëë¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¿³È½°Ñ°÷¤Î´Ø³ØÂç¡¦Â¼»Ê¡Ê¤à¤é¤¸¡ËæÆÊ¿¤µ¤ó¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò¿³È½¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢»°ÎÝÎÝ¿³¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¡£¿³È½ÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¼ã¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¡£´ØÀ¾³ØÀ¸Ï¢ÌÁ¤Ç¤Ï¡¢¿·¿ÍÀï¤Ê¤É¤Ç³ØÀ¸¤¬¿³È½¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£Â¾Ï¢ÌÁ¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¿³È½¤ò¤¹¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Íè½Õ¥ê¡¼¥°Àï¤«¤é¤Ï³ØÀ¸¿³È½¤òËÜ³ÊÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢Á´£¶¹»¤«¤é£±¡¢£²¿Í¤Î³ØÀ¸¿³È½¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤È¤Î·óÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¿³È½¤È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£´Ø³ØÂç¤ÎËÜÁñ²í¾Ï´ÆÆÄ¤Ï¡¢Åê¼ê¤«¤é¿³È½¤Ø¤Î¡ÈÅ¾¸þ¡É¤Ë¡ÖÂè£±¹æ¤ò¤¦¤Á¤Î³ØÀ¸¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ØÂ´¶È¸å¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£