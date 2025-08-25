2Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÌÈµö¤¬¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ66ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡ÊÌµÌÈµö±¿Å¾¡Ë¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆîµû¾Â»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê66¡Ë¤Ç¤¹¡£

ÃË¤Ï8·î14Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹²¬»Ô¤Î¹ñÆ»¾å¤Ç¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤¬¼º¸ú¤·ÌµÌÈµö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬¡¢ÄãÂ®¤ÇÁö¤ë¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤íÌµÌÈµö±¿Å¾¤¬È¯³Ð¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤Ï2022Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Ë¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2Ç¯°Ê¾å¹¹¿·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÈµö¤¬¼º¸ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤¬±¿Å¾ÌÈµö¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£