¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ30Ê¬～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ30Ê¬～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢8·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÃ«¹À°ì¤¬½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡¢¿·Ê¹³Æ»æ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
³ÑÃ«¹À°ì¡Ö¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¡¢³Æ»æ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Î»ÅÊý¤Ï¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ÏÇ¯ÇÚ¤Î¿Í¤Î²È¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¢¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÀµ¤·¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤É¤³¤â¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ+·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¤½¤ì¤Ç10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¡Ä¡Ä70Âå¡¢80Âå¤°¤é¤¤¤Î1000Á°¸å¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÇÚ¤Î¿Í¤Î¥Çー¥¿¤¬Àè¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î¿ô¤ò¤É¤¦¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿ô¤Þ¤Ç¾è¤»¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë³Æ¼Ò¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë½Ð¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼ì¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤ÆÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï39%¤Ç¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬»´ÇÔ¤·¤¿»²µÄ±¡ÁªÄ¾¸å¤Î22%¤«¤é17%¤ÎµÞ¾å¾º¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡ÖÆÃ¤ËÆÉÇä¤Ï¡ØÀÐÇË¼óÁê¡¢Âà¿Ø¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¹æ³°¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¤Û¤É¤À¤«¤é¡¢¼¤á¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±¡¢ËèÆü¡¢Ä«Æü¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Çー¥¿¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤â»÷¤Æ¤¤¤Æ¡£Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÏÁªµó·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ØÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤É¤³¤Î¿·Ê¹¤âÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¼£¤Î¼èºà¤Î¥»¥ª¥êー¤Ê¤é¡¢½°µÄ±¡Áª¡¢ÅÔµÄÁª¡¢»²µÄ±¡Áª¤ÈÉé¤±¤¿¤é¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¼¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦À¯¼£µ¼Ô¤äÉ¾ÏÀ²È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤ÈÀÐÇË¤µ¤ó¼¤á¤ë¤Ê¡¢¤È¡×
Ä¹Ìî¡Ö¡ØÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¥Ç¥â¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Í¡×
³ÑÃ«¡Ö¤½¤â¤½¤â°¤¤¤Î¤ÏÀ¯¼£¤È¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÌîÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Ä¹Ìî¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÁíºÛÁª¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤½¤ì¤ÏÅÞÆâ¤ÎÈ¿ÂÐÇÉ¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤³¤ÏÁªµó·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¤¤¤Þ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¸«¤ë¤È¡Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é»Ù»ý¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡×
³ÑÃ«¡Ö¤é¤·¤µ¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÀÐÇË¤µ¤ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¡¢µîÇ¯¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡£¤¿¤Ö¤ó¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2000Ëü±ß¡ÊºòÇ¯¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÌäÂê¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢´´»öÄ¹¤ÎºÓÇÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¤È¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Î¸¶Çú¤ÎÆü¤Î°§»¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä¹Ìî¡Ö13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØÈ¿¾Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Í¡×
³ÑÃ«¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤é¤·¤¤Ê¸ÌÌ¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡£¥¹¥Ôー¥Á¥é¥¤¥¿ー¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Ìò½ê¤Ç¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÉ®¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡¢¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤´¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤Í¡×