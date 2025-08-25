¿¹±ÊÆý¶È¡¢¥¢¥¤¥¹¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤ËAI¤ò³èÍÑ
8·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖHENNGE presents BIZ-TECH Lounge¡×¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¿¹±ÊÆý¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÀïÎ¬ËÜÉôÄ¹¡¡µ×Ìî¹À»Ò»á¤È¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÀïÎ¬ËÜÉô £É£Ô²þ³×¿ä¿ÊÉôÄ¹¡¡Ä»µï²í»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¿¹±ÊÆý¶È¤ÎÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
Ê¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡¦¹ÃÈåºÌ²Ã¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï´ë¶È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿¹±ÊÆý¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï£±£¹£±£·Ç¯¡¢ÆüËÜÎûÆý³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢1949Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¿¹±ÊÆý¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡ÈÆý¡É¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆÈ¼«¤Î¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤È¹âÉÊ¼Á¤Ç°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢±ÉÍÜ¡¦µ¡Ç½À¿©ÉÊ»ö¶È¡¦¼çÎÏ¿©ÉÊ»ö¶È¡¦BtoB»ö¶È¡¦³¤³°»ö¶È¤Î4¤Ä¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ»ö¶ÈÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¿¹±ÊÆý¶È³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÀïÎ¬ËÜÉôÄ¹¡¦µ×Ìî¹À»Ò»á¡Ö¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢1917Ç¯¤Ë¿¹±ÊÀ½²Û¤Î¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡È¤ì¤óÆý¡É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢µíÆý¡¦¥èー¥°¥ë¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡¦¥Áー¥º¤Ê¤É¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¸ý¥¢¥¤¥¹¤Î¡È¥Ô¥Î¡É¤ä¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝÆþ¤ê¤Î¥èー¥°¥ë¥È¡È¥Ó¥Ò¥À¥¹¥èー¥°¥ë¥È¡É¡¢º£Ç¯£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡È¿¹±Ê¥¢¥í¥¨¥èー¥°¥ë¥È¡É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥·¥¢¥È¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥«¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥³ー¥Òー¡È¥Þ¥¦¥ó¥È¥ìー¥Ë¥¢ ¥«¥Õ¥§¥é¥Ã¥Æ¡É¤â¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä²³è¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¡¦Æý»À¶Ý¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁÇºà¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÊìÆý¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥é¥¯¥È¥Õ¥§¥ê¥ó¤È¤¤¤¦´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤Æý¤¿¤ó¤Ñ¤¯¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½ÀÁÇºà¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤é¤òBtoB»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ³°¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢·ò¹¯¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
HENNGE³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¾®Ìº°ì¹¨»á¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
µ×Ìî¡Ö¡È¥®¥ê¥·¥ã¥èー¥°¥ë¥È ¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¡É¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤È¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¸úÎ¨Åª¤Ë¼è¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×
¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÀïÎ¬ËÜÉô £É£Ô²þ³×¿ä¿ÊÉôÄ¹¡¦Ä»µï²í»á¡ÖËèÄ«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ó¥Ò¥À¥¹¥èー¥°¥ë¥È¡É¤Ç¤¹¡£Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢ËèÄ«Âç¤¤á¤Î¥¹¥×ー¥ó£±ÇÕ¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¥Ó¥Ò¥À¥¹¤¬²æ¤¬²È¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ÃÈå¡ÖÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëDX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
µ×Ìî¡ÖDX¿Íºà°éÀ®¤È¶ÈÌ³¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎDX¤Ç¤¹¡×
¾®Ìº¡ÖÀ¸»º¸½¾ì¤Î¸úÎ¨²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Ä»µï¡Ö¼Â¾ð¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¼Ò¤Î¾õ¶·¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï»æÄ¢É¼¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ±»þ¤ËÀ¸»ºÀßÈ÷¤¬½ÐÎÏ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò½¸Ìó¤·¤Æ²ÔÆ¯¾õ¶·¤Î¶¦Í¤äÍ½ÃÎÊÝÁ´¡¢µ¡³£¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸½ºß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¹ÃÈå¡Ö¿¹±ÊÆý¶È¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ë¤âAI¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
Ä»µï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï±Ä¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¡¢¤³¤ì¤òAI¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ï¤¸¤á¤Ï¡¢ÄêÈÖÉÊ¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Îµ¨ÀáÉÊ¤äº£¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤âAI²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®Ìº¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×
¹ÃÈå¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËAI¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Ä»µï¡Ö¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¼ÂÀÓ¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Ë°ìÈÖÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òAI¤¬Ãµ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤ÎÎà»÷¾¦ÉÊ¤Èº£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤Îº¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎÍ½Â¬¤¬°ìÈÖÀµ¤·¤¤¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òº£¡¢¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×