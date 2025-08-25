¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¥é¥È¥Ó¥¢Âç²ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ëÃæÅÄÍþ»Î¡Ê±¦¡Ë¤È²¬ÅÄ²ê°Í¡á25Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á

¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¥é¥È¥Ó¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÃË»Ò¤ÎÃæÅÄÍþ»Î¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤È½÷»Ò¤Î²¬ÅÄ²ê°Í¡ÊÌ¾ÅìFSC¡Ë¤¬25Æü¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¿­¤Ó¤·¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò´ü¤·¤¿¡£

¡¡12Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâÂç²ñ¤Ç2°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥á¥À¥ë¤ò±óÀ¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥·ë²Ì¤ò´î¤ó¤À¡£

¡¡GP½éÀ©ÇÆ¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê½é»²Àï¤Î¡ËºòÇ¯¤è¤ê¤âÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤È¾¡°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£