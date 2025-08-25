¼ó°Ì¡¦ºå¿À¡¢Í¥¾¡M16¡¡ÂçÌð»á¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ø16¡Ù¡£ÂçÌð»á¤Ï¡Ö¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¤ÈÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µÞ¤®¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ï10ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ì·å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¾¯Áê¼ê¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
