¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈô¹Ôµ¡Æâ¤Ç¤Î°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°Ë½Ïª¡Öµ¡Æâ¿©ÃÇ¤Ã¤Æ¡Ä¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ ¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ª´ê¤¤¡ª¥ê¥¯¥¨¥¹¥È ¡Á¤¢¤¡¾ð¤±¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦¤·¤ç¡ÊÌÔ½ë¡Ë¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡Á¡×¡Ê¸å6¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤Îµ¡Æâ¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Ï¡¢ÀèÆü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡×¤Î¥í¥±¤Ç²Æì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥±ÀèÅþÃå¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡¢¡Ö²¶¡¢¤³¤Î´Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢µ¡Æâ¿©ÃÇ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È¤ªÊ¢¶õ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª²Û»Ò¿©¤Ù»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¡Æâ¿©ÃÇ¤ë¤Î¤Ë¤ª²Û»Ò¿©¤Ù¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤Î¡È°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¡É¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤µ¤ó¤Þ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Á¤ã¤¦¡ª¤½¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Î¿©Æ²¤Ç¿©¤Ù¤¿¤«¤é¤ä¡ªÈô¹Ôµ¡¤Î2»þ´Ö¤È¤«¤Ï¤ª²Û»Ò¤Ê¤¤¤È²á¤´¤µ¤ì¤Ø¤ó¤Í¤ó¡ª¤½¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤¦¤È¤¯¤ï¡ª¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£