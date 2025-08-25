¡ÈÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡É¾åÊ¡¤æ¤¡ÖÏ«Æ¯½ªÎ»¡×¡¡¿²¤½¤Ù¤ê¼«»£¤êS¡ª¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼
¡¡¾åÊ¡¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â2017Ç¯8·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯11·î¤ËÂè5Âå¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢¥Ù¥ë¥È½éÂ×´§¡£1¥á¡¼¥È¥ë73¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿É¬»¦µ»¤Î¥Õ¥§¥¤¥Þ¥µ¡¼¤ä¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ä¥Ó¥Ã¥¯¥Ö¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î20Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¿¥Ã¥°¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£