¡¡¸µ¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤ÇÇÐÍ¥¤Î´ä±ÊÍÎ¾¼¡Ê45¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´ä±Ê¡£¡Ö½ãÎõ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇòÀîÍµÆóÏº¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÇòÀî¤È¤Î¥Ï¥°¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¼¡¤ÏÇñ¤Þ¤ê¤¤¤¤Þ¤¹¤ï¾Ð¡×¤È¼¡²ó¤ÎÌóÂ«¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö´Ñ¤Æ¤ë»ä¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬Â·¤¦¤ÈÌµÅ¨¡ª¡×¡ÖÍµÆóÏº¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬´ò¤·¤½¤¦²á¤®¡×¡Ö´ä±Ê¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£