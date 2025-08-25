¡Ú¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀ¤³¦4°Ì¤ÎÆüËÜ¡¡2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡ª¡¡17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¶ìÀï¤â
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¡¡ÆüËÜ¡Ý¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê2025Ç¯8·î25Æü¡¡¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬25Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°HÁÈ¤ÎÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯4°Ì¡Ë¤ÏÆ±17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£2¥»¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤Î³³¤Ã±ï¤«¤é2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤ò25¡Ý27¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ò20¡Ý25¤È³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¡£Âè3¥»¥Ã¥È¤ÏÃæÈ×¤Ë8Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢25¡Ý20¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤ÈºÆ¤ÓÄÉ¤¦Å¸³«¡£º´Æ£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÅÀº¹¤òµÍ¤á¡¢ÀÐÀî¡¢ÏÂÅÄ¤¬Í×½ê¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£½ªÈ×¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¥Ç¥å¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÀÐÀî¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢26¡Ý24¤Ç¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ï¥È¡¦¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï4°Ì¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2010Ç¯Âç²ñ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£23Æü¤Î½éÀï¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£