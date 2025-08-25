2025Ç¯ÈÇ¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¡×¥È¥Ã¥×10¡¢1°Ì¤Ï¡Ä¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃæ»þ¿·Ê¹ÌÖ¤Ï24Æü¡¢¡ÖºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦10ÂçºÇ¶¯¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó°¦¹¥²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥Ï¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥Í¥Ã¥·¥å¡ÊHans Lienesch¡Ë»á¤¬ÀèÆü¡¢2025Ç¯ÈÇ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±µ»ö¤Ï¥ê¡¼¥Í¥Ã¥·¥å»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö02Ç¯¤Ë¥Ö¥í¥°¡ØTHE RAMEN RATER¡Ù¤ò³«Àß¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç5000°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÌÍ¤ò¿©¤Ù¡¢¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤Î¿À¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»á¤Ë¤è¤ë25Ç¯ÈÇ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢10°Ì¤¬´Ú¹ñ¡¦¥ª¥Ã¥È¥®¤Î¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥«¥Ã¥×¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥ ¡×¡¢9°Ì¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¤¥ó¥É¥ß¡¼¤Î¡ÖMi Keriting Goreng Spesial¡×¡¢8°Ì¤¬ÆüËÜ¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¥Ã¥Á ¤ß¤½¥é¡¼¥á¥ó ¼¯»ùÅç¸©»º¹õÆÚ¤À¤·»Å¾å¤²¡×¡¢7°Ì¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥Þ¥ß¡¼¥·¥§¥Õ¤Î¡ÖMi Goreng Perisa Rendang Legenda¡×¡¢6°Ì¤¬ÂæÏÑ¡¦Ï·ÕÀÙÂÌÍ¤Î¡Ö²«¶âó¡ÌýßÚ¾ßÌÍ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5°Ì¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥Þ¥¤¥¯¥¢¥ê¤Î¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥ì¡¼ÌÍ¡×¡¢4°Ì¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëIRVINS¡Ê¥¢¡¼¥Ó¥ó¥º¡Ë¤ÈÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥½¥ë¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ã¥°¡×¡¢3°Ì¤ÏÂæÏÑ¡¦°¤¼Ë¿©Æ²¤Î¡ÖÎ®À±ÙÂÌÍ¹ÈÌýÃ´Ã´¸ýÌ£¡×¡¢2°Ì¤ÏÆüËÜ¡¦°ìÉ÷Æ²¤Î¡Ö¤«¤é¤«¡×¡£¤½¤·¤Æ1°Ì¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥×¥ê¥Þ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¡ÖÁ´Î³Ê´¥é¥¯¥µ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤ÏÂæÏÑ¤«¤é¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿2¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ØÎ®À±ÙÂÌÍ¹ÈÌýÃ´Ã´¸ýÌ£¡Ù¤Ï¸¶ÎÁ¤ËÆùÎà¤äÆ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ»º¤ÎÆÃÁªÇò¤´¤Þ¡¢½ÏÀ®¹õ¿Ý¡¢¥é¡¼Ìý¤ò»È¤Ã¤¿»ÀÌ£¤È¿ÉÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¦°ìÉÊ¡£²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¤âÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¡Ø²«¶âó¡ÌýßÚ¾ßÌÍ¡Ù¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Î¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ïº£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë