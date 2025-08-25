¹âIQ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡© ¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É»ù¤¬³Ø¹»¤Ç¡ÖÌäÂê»ù¡×°·¤¤¤µ¤ì¡¢ÀèÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¶ì¤·¤àËÜÅö¤ÎÍýÍ³
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡©¡×¹â¤¤ÃÎÇ½¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É»ù¡£¤½¤Î±£¤ì¤¿SOS¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤Ï¤É¤¦µ¤ÉÕ¤¡¢¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³Ø¹»¤ä²ÈÄí¤Ç¡È°·¤¤¤Å¤é¤¤¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É»ù¤Îº¤Æñ¤òÍý²ò¤·¡¢´ó¤êÅº¤¤±ç½õ¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡Ø¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤Î»Ò¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤¹ËÜ¡Ù¡ÊµÜÈø±×ÃÎ´Æ½¤¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É»ù¤¬³Ø¹»¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö11¤Î¹ÔÆ°ÆÃÀ¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
³Ø¹»¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤ÎÆÃÀ¤¬¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É»ù¤ÏÃÎÅª¤Ë¹âÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼ø¶ÈÃæ¤â¹¥¤¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¶õÁÛ¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤¬¤½¤ì¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤ÈÈ¿¹³Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤³¤È¤óÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Æñ²ò¤Ê¼ÁÌä¤Ç¶µ»Õ¤òº¤¤é¤»¡¢Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÎµÁÌ³¶µ°é¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É»ù¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÍ¾Íµ¤¬³Ø¹»Â¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀèÀ¸¤«¤éÈÝÄêÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤é¤ì¡¢ÄÌ³Ø¤ò¤¤¤ä¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É»ù¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼êÀè¤¬ÉÔ´ïÍÑ¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¼ê¼óÂ¼ó¤¬½ÀÆð¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¤ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤¦±¿Æ°¡¢½ñ»ú¤ä¿Þ¹©¡¢²»³Ú¡¢ºÛË¥¤äÎÁÍý¤Ê¤É¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾åÃ£¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¼êÂ¤äÌÜ¤ÎÆ°¤¤ò¶¨Ä´¤µ¤»¤ë±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤ÊÈ¯Ã£¾ã³²¤Ë¡¢È¯Ã£À¶¨Ä´±¿Æ°¾É¡ÊDCD¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£10Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈDCD¤È¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬¤¢¤ë¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡¦2E¡Ê¹âIQ¤ÈÈ¯Ã£¾ã³²¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï¼þÃÎ¤¬¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¼þ°Ï¤ÎÍý²òÉÔÂ¤«¤é¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»Ò¤âÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃÎÅª¤Ë¹â¤¤È¯¸À¤äÆñ²ò¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¡¢ÀèÀ¸¤¬ÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ê»Ò¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¤µ¤ì¡¢ÀèÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÏÀèÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤ÊÌäÂê¤Î¶ñÂÎÎã¤Ç¤¹¡£
¢§ÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë
¡¦¼ø¶ÈÃæ¡¢¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡§¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤äÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤ò°·¤¦¤È¤¤Ï¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÀèÀ¸¤òÌµ»ë¤¹¤ë¡¢¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¡§¼ø¶È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤ä»Ø¼¨¤òÌµ»ë¤¹¤ë¡£ÀèÀ¸¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¡§¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ½ý¤Ä¤±¡¢ÅÜ¤é¤»¤Æ¥¯¥é¥¹¤ÇÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¢§ÀèÀ¸¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤ë
¡¦Æñ²ò¤ÊÏÃÂê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡§¼ø¶ÈÃæ¤ËÀ¯¼£·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ê¤É¤ÎÆñ²ò¤ÊµÄÏÀ¤ò¤â¤Á¤«¤±¤ë¡£
¡¦¶µ°÷¡¦³Ø¹»¤òÈãÈ½¤¹¤ë¡§ÀèÀ¸¤Î¸ÀÆ°¤ä³Ø¹»¤ÎÀ©ÅÙÅù¤ÎÌ·½â¤äÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¸«²ò¤òµá¤á¤ë¡£
¡¦¼ø¶È¤òË¸³²¤¹¤ë¡§¼«Ê¬¤ÎÃÎ¼±¤äÊýË¡¤òÈäÏª¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ø¶È¤Î¿Ê¹Ô¤òË¸¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢§ÀèÀ¸¤Ë¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ë
¡¦ÉÔ´ïÍÑ¤Ç±¿Æ°¤ä¹©ºî¤Ê¤É¤Ï¶ì¼ê¡§È¯Ã£¤ÎÌäÂê¤Ç±¿Æ°µ¡Ç½¤Î¼å¤µ¤¬¤¢¤ë»Ò¤â¡£ÀèÀ¸¤ÎÂ¦¤ËÍý²ò¤¬¤Ê¤¯¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡£
¡¦Ê¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤¶µ²Ê¤âÂ¿¤¤¡§³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Á´ÈÌÅª¤Ë¤è¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ì¼ê¤ÊÊ¬Ìî¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê²¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¦ÅØÎÏ¤Ç¤¤º¡¢¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¡§¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾åÃ£¤â¤·¤Ê¤¤¡£ÀèÀ¸¤«¤é¥À¥á¤Ê»Ò¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
µÜÈø±×ÃÎ (¤ß¤ä¤ª ¤Þ¤¹¤È¤â)¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆÁÅçÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô¾®»ù²Ê¡¢¼«¼£°å²ÊÂç³Ø¾®»ù²Ê³Ø¶µ¼¼¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¿À·Ð²Ê¡¢¹ñÎ©À®°é°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤³¤³¤í¤Î¿ÇÎÅÉôÈ¯Ã£¿´Íý²Ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯¤Ë¤É¤ó¤°¤êÈ¯Ã£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«±¡¡£
(Ê¸:µÜÈø ±×ÃÎ)
