»ñ»º30²¯±ß¥Ë¡¼¥È¤Î¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Èà½÷¤È¡Ö¤ª¼÷»Ê¥Ç¡¼¥È¡×¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¹¬¤¢¤ì¡×¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¤ª²ñ·×ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¤¤¤Èà½÷¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö40Ëü¤Î¤ª¼÷»Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©1¿Í20Ëü¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¸«»ö¤Ê¤ª¼êËÜ¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¥É¥ó°ú¤¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤Èà½÷¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈà½÷¤È¤ª¼÷»Ê¥Ç¡¼¥È¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª²ñ·×40Ëü±ß¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌµ»ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×21Æü¤Ë¡ÖÌµ»ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥µ¥Ë¡¼¤µ¤ó¡£7·î11Æü¤Ë¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«Î¹¹Ô¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤Æ¤«¡¢Ã´Åö¤ÎÆüËÜ¿ÍCA¤µ¤ó¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¿¥¤¥×¤¹¤®¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥ª¥é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÍ¦µ¤¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ»ö¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥ì¥Ã¥É¾å¤Ç¤Ï·Ð°Þ¤Î¾ÜºÙ¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)