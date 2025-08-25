¡Ö¥ë¡¼¥ëÅª¤Ë¥¢¥ê¤Ê¤Î¡©¾Ð¡×¿·´ÆÆÄ¤Î¡È»Â¿·¤¹¤®¤ëÉþÁõ¡É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡ª¡Ö¤â¤Ï¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼w¡×»Ë¾å½é¤ÎÄÁ»ö¤Ë¥±¥ë¥ó»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¹¥ê¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 0¡Ý1 ¥±¥ë¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î24Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡õ¥¸¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¶«¤Ö¥±¥ë¥ó´ÆÆÄ¡ÊÁ´¿È¡Ë
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¡¢Áá¤¯¤âµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë»Ø´ø´±¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö8·î24Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¤Ç¡¢ºòµ¨2Éô¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥±¥ë¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎMFº´Ìî³¤½®¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤Î°ìÀï¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²Æ¤«¤é¥±¥ë¥ó¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥Ð¥¹¥Ë¥ª¥¯´ÆÆÄ¡Ê44ºÐ¡Ë¤Î¡ÈÉþÁõ¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Á´¿È¹õ¤Î¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¤é¤ÏÀÖ¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Û¡¼¥à¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£´ÆÆÄ¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»î¹çÃæ¡¢²¼È¾¿È¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤äww¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤è¡×¡Ö´ÆÆÄ¤â¤Ï¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤ó¤è¾Ð¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¸÷·Ê¤«¤â¾Ð¡×¡Ö¥±¥ë¥ó¤Î´ÆÆÄ¡¢¥æ¥ËÃå¤ÆºÓÇÛ¤¹¤ó¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ë¡¼¥ëÅª¤Ë¥¢¥ê¤Ê¤Î¤«¡©¾Ð¡×¡Ö¥±¥ë¥ó¤Î´ÆÆÄ¥æ¥ËÃå¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç»Ø´ø¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBILD¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Ð¥¹¥Ë¥ª¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»Ø´ø¤·¤¿´ÆÆÄ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÛÎã¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¥¸¥ã¡¼¥¸¤ò¸«¤¿»þ¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤·µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð»î¹ç¤ÇÃå¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ë¡¢Çò¤ÈÀÖ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥ê¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¿¤é¡È¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡É¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤Î°ÛÎã¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ï¡¢DFL¡Ê¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ë¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃåÍÑ¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿º£Àá¤Ï¥Û¡¼¥à¥¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Íè½µ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ç¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¤«¥µ¡¼¥É¥¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ»¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¥¯¥Ð¥¹¥Ë¥ª¥¯´ÆÆÄ¤ÎÇ®°Õ¤¬¸ú¤¤¤¿¤«¡¢¥±¥ë¥ó¤Ï90Ê¬¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¡£¾º³ÊÁÈ¤Ê¤¬¤é³«ËëÀï¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë