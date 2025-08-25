¡ÚÆÈ¼«¡Û¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®ÉÔÆ©ÌÀ¼è°ú¤¬¾ïÂÖ²½¡¡11¡Á24Ç¯ÌµÊó¹ð19¥È¥óÎ®ÄÌ
¡¡¥¦¥Ê¥®¤ÎÃÕµû¡Ö¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®¡×¤Î¹ñÆâµù³ÍÎÌ¤Ï¡¢¿å»ºÄ£¤Î¿äÄêµù³ÍÎÌ¤ËÈæ¤Ù¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¼ÂÀÓ¤¬ÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£2011¡Á24Ç¯¤Ë¡¢·×Ìó19¥È¥óÊ¬¤¬ÌµÊó¹ð¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿å»ºÄ£¤Ï¡¢Àµµ¬ÈÎÏ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ë¡¼¥È¤ËÎ®¤ì¤¿¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Äê¤á¤ë¾å¸Âµù³ÍÎÌ¤òÄ¶¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¼è°ú¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥Ê¥®¤ÏÍñ¤«¤é°é¤Æ¤ë´°Á´ÍÜ¿£¤Îµ»½Ñ¤¬¾¦¶È²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ëÍÜ¿£¥¦¥Ê¥®¤â¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤¬ÌîÀ¸¤ÎÃÕµû¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ©ÌÀ¤Êµù³Í¤¬Â³¤±¤Ð»ñ¸»ÎÌ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿å»ºÄ£¤Ïµù³Í¤µ¤ì¤¿ÃÕµû¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÍÜ±·¶È¼Ô¤ÎÍÜ¿£ÃÓ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢´ØÏ¢¥Ç¡¼¥¿¤«¤éµù³ÍÎÌ¤ò¿äÄê¡£¼«¼£ÂÎ¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿µù³Í¼ÂÀÓ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢11¡Á24Ç¯¤ÏËèÇ¯¡¢Êó¹ðÎÌ¤¬¿äÄêÎÌ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î´Ö¤Îº¹¤Ï·×Ìó19¥È¥ó¡£24Ç¯µù´ü¤Ï¿äÄêÎÌ7.1¥È¥ó¤ËÂÐ¤·Êó¹ðÎÌ¤Ï5¥È¥ó¤Ç¡¢º¹¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤15Ç¯¤Ï¿äÄêÎÌ15.3¥È¥ó¤ËÂÐ¤·Êó¹ðÎÌ¤Ï5.7¥È¥ó¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£