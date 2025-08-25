¡ÚÆÈ¼«¡Û¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛËÜ³Ê²½¤Ø¡¡26Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ç123²¯±ßÍ×µá
¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆÈï³²¤òËÉ¤°¡ÖÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¡×Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤¬2026Ç¯ÅÙÍ½»»³µ»»Í×µá¤Ë123²¯±ßÄ¶¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Ø¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î´Æ»ëµ¡Ç½¶¯²½¤äËÉ¸æÎÏ¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝÏ¢·È¤Î·ÐÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£±¿ÍÑ¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÍè½ÕÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¬Í×·ÐÈñ¤Ï¶â³Û¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡Ö»ö¹àÍ×µá¡×¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤à¡£Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤Î27Ç¯Á´ÌÌÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÎÀ©À°È÷¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬25Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¾ï»þ¤«¤é¡Ê1¡ËÆüËÜ¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë³°¹ñ´Ö¡Ê2¡Ë³°¹ñ¤«¤é¹ñÆâ¡Ê3¡Ë¹ñÆâ¤«¤é³°¹ñ¡½¤Î3¼ïÎà¤ÎÄÌ¿®¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¡¦´Æ»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æÂÎÀ©¤Ë´Ø¤·¡¢ÀÈ¼åÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡½Ð¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¡£Àè¹Ô¤·¤ÆÇ½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ±ÑÎ¾¹ñ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤âÍ½»»¤ò½¼¤Æ¤ë¡£
¡¡123²¯±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¤È¤·¤Æ10²¯±ßÄøÅÙ¤âÍ×µá¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£