¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¡¢¸µ¡Ö¥Ûー¥à¥ì¥¹¡×¤½¤ÎÁÔÀä¤ÊÈ¾À¸
¿ÆÂ²¤«¤é¼õ¤±¤¿µÔÂÔ¡¢Èó¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¼«»¦´êË¾¡¢¡¢¡¢ÁÔÀä¤ÊÍÄ¾¯´ü～»×½Õ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£¤Ï¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤â¤¦»à¤Ì¤Î¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×Êì¿Æ¤Ë°¸¤Æ¤¿°ä½ñ¤Û¤«²èÁü29Ëç
²¬»³»Ô½Ð¿È¤Î¶â´ØÂó³¤¤µ¤ó¡ÊµìÀ«¡¦¸½ºß¤Ï¶õÀèÂó³¤¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¡Ë¡¢¼èºàÅö»þ26ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
Á´¤Æ¤Ë¼«Ë½¼«´þ¤À¤Ã¤¿10ÂåÈ¾¤Ð¡£¥Ûー¥à¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¶¶¤Î²¼¤Ç1Ç¯´ÖÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¶ì¶¤ò¹îÉþ¤·¡¢¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡£¡£
17ºÐ¡¡¤Ê¤¼¡Ö¥Ûー¥à¥ì¥¹À¸³è¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
°°Àî¤Î²ÏÀîÉß¡¢²¬ËÌÂç¶¶¤Î¤¿¤â¤È¤Ç¤¹¡£¶â´Ø¤µ¤ó¤Ï17ºÐ¤Î1Ç¯´Ö¡¢¤³¤Î¾ì½ê¡Ú²èÁü②¡Û¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤â2²ó¡¢ÃæÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶â´Ø¡¡Âó³¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤Î¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡Ú²èÁü③¡Û¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤âÍð¤ì¤¹¤®¤Æ²È¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àª¤¤¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
Ëü°ú¤¡¢Ë½Áö¡¢·Ù»¡¤ËÊäÆ³¤µ¤ì...¼«Ë½¼«´þ¤ÊËèÆü
―¤´ÈÓ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ö¤´ÈÓ¤Ï¡¢Ëü°ú¤¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¦¡¦¡¦¼Ö¤ÎÌµÌÈµö¤Ç»þÂ®130km¤Ç±ØÁ°¤ÎÆ»¤ò¼ÀÁö¤·¤Æ¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ð¥¤¥¯¤òÅð¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡×
²¿ÅÙ¤â·Ù»¡¤ËÊäÆ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÂ²¤«¤é¼õ¤±¤¿¡¢10Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëµÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¿´¤Î½ý¡£Éé¤Î´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤º¡¢¤¿¤À£±¿Í¼«Ë½¼«´þ¤ÊÆü¡¹¤ò²Ï¸¶¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü④¡Û¤ÏÅö»þ¤Î¶â´Ø¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¶â´Ø¡¡Âó³¤¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÅö»þ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¨¤ß¤äÅÜ¤ê¤È¤«¤Ð¤«¤ê¡£¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¤¤¤ó¤À¤È¡¢¤½¤ì¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤È¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£ËÜÅö¤ËµÔÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
Êì¿Æ¤Ë¤¢¤Æ¤¿°ä½ñ¡Ö»à¤Ì¤Î¤ÏÉÝ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤¤¤Ä»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡¦¡¦¡¦Êì¿Æ¤Ë¤¢¤Æ¤¿°ä½ñ¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü⑤～⑦¡Û¡£¾Íè¤Ê¤ÉÁ´¤¯ÉÁ¤±¤Ê¤¤¡¢ÀäË¾¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç»à¤Ì¤Î¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÉÝ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤«»à¤Ì¤«¤é¡×
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿ÆÂ²¤ÎµÔÂÔ¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¡Ö°ì½ï¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡×
2¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¡¢Êì¡¦·½»Ò¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑨¡Û¤Ï½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÊì¤ÎÆâ±ï¤ÎÉ×¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÊì¡¦¶â´Ø¡¡·½»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥áー¥ë¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À¡¢À¸¤¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤È¤â¤È¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤â¤¦Åö»þ¤Î»ä¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡¢¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤é¤¤¤ó¤À¡¢¶ì¤·¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¡Öµæ¶Ë¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Âó³¤¤¬»à¤Ì¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç1¤Ä¤ÎÁªÂò¤Ç¡¢¡Ø»ä¤â°ì½ï¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÄ¹ÃË¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂó³¤¤¬¹Ô¤¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¡×
¤½¤·¤ÆÊì¤ÏÆ°¤¤¤¿¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂó³¤¤¬¹¥¤¤À¤è¡×
¡Ö¤Ç¤â°ìÈÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤È¤«´Ä¶¡Ù¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤«°¤¤¤³¤È¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤â¡¢¡Ø¤½¤ì¤Ç¤âÂó³¤¤¬¹¥¤¤À¤è¡Ù¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅØÎÏ¤·¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¿ÆÂ²¤Ë¤è¤ëµÔÂÔ¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿Êì¡¦·½»Ò¤µ¤ó¡£ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ÎÂ©»Ò¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶â´Ø¡¡Âó³¤¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÊì¤¬»Å»öË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢ËèÆüËÍ¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤È¤«¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂÎÄ´¤ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡×
¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤¦¤ë¤»¤§¥¯¥½¤Ð¤Ð¤¢¡Ù¤ÈÈ¿¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿´¤òÊì¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡ÖºÇ¸å¤ËÊì¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬°Â¿´¤·¤Æµ¢¤ì¤ë²È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤è¡Ù¤È¡£ËÜÅö¤ËÂ©»Ò¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËË½¤ì¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤Ï¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¤½¤·¤Æ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¡¤Ê¤¼Ì´Ãæ¤Ë¡©
18ºÐ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë°Â½»¤ÎÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶â´Ø¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸¶È¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¶â´Ø¡¡Âó³¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿ÆÍ§¤¬´â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤ª¸«Éñ¤¤¤Ç¼êÉÊ¤ä¤í¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤¿¤é²¼¼ê¤¹¤®¤ÆÁ´Éô¤Ð¤ì¤Æ¡¢¤½¤Ã¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¸«¤»¤ë¤À¤±¤Ç¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¶â´Ø¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤»Ï¤á¤¿
´â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¡Ú²èÁü⑰¡Û¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¤È¡¢ËèÆü12»þ´Ö¤â¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥×¥íÊÂ¤ß¤Ë¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¡¢¶â´Ø¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶â´Ø¡¡Âó³¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÊÙ¶¯¤È¤«ÁªÂò»è¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Áý¤¨¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡×
¡ÖÉ³¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û...ÅÁ¤¨¤¿¤¤Âç»ö¤Ê¤³¤È¡¡
¤³¤Î»þ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ7Ç¯¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò½Å¤Í¡¢º£¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥çー¤ä¹Ö±é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¹»Ä¹²ñ¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ¡£¡Ö´¶¼Õ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê¶â´Ø¡¡Âó³¤¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ØÃ¯¤«£±¿Í¤Î°¦¤È¤«¿®¤¸¤ëÎÏ¤È¤«¡Ù¤Ïº£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡Ö¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÁ¤ï¤ë°¦¾ð¤¬ËÍ¼«¿È¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÃ¯¤«1¿Í¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èá¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤Û¤«¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÎã¤¨¤Ð¤¤ç¤¦¡¢Ã»¤¤É³¤ÈÄ¹¤¤É³¡¢2ËÜ¤ÎÉ³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡ÖÎã¤¨¤Ð¿Í¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í¤¬¤³¤Ã¤Á¤ÎÃ»¤¤É³¡¢¤Ç¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤³¤Ã¤Á¤ÎÄ¹¤¤É³¤À¤È¤·¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑳¡Û¡×
¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¤Ï¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢·ù¤¤¤Ê¿Í¤Î¤ÏÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤«¡£·ë¹½ËÍ¤âºÇ¶á»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¹¥¤¤Ê¤È¤³¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁý¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ã»¤¤É³¡¢Ä¹¤¤É³¡¢2ËÜ¤ò·ë¤Ó½Ð¤·¤¿¶â´Ø¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ú²èÁü㉑¡Û¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÃ»¤¤É³¤È¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤¤É³¤È2ËÜ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬¡¢Á´Éô°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð°¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×
·ë¤ÓÌÜ¤ò¤Û¤É¤¯¤È¡¢²¿¤È2ËÜ¤ÎÉ³¤¬Æ±¤¸Ä¹¤µ¤Ë¡ªÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤ë¹»Ä¹ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ç¤¹¡Ú²èÁü㉒㉓¡Û¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµç¶þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤³¤¦·ë¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡×
º£ÅÙ¤Ï·ë¤ÓÌÜ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢2ËÜ¤ÎÉ³¤¬1ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú²èÁü㉔㉕¡Û
¡Öµç¶þ¤Ê·ë¤ÓÌÜ¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡×
¡Ö¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°Ê¾å¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤ªÏÃ¤ò¡Ø·ë¤Ó¡Ù¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¹»Ä¹ÀèÀ¸¡Ë
¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¹»Ä¹²ñ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ã¼Ô¤Ë¶â´Ø¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¡¸µµ¤½Ð¤»¤è¤È¡×
¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤¡¡¢¤È¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¡¢¶â´Ø¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¦¡¦¡¦¶â´Ø¤µ¤ó¤ÏÅÁ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£
