¡¡´ôÉì¸©ËÌÊýÄ®¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢8·î25Æü¸á¸å¡¢ÁÝ½üÆ»¶ñ¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ëÉÔ¿³²Ð¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ËÌÊýÄ®¤Ë¤¢¤ë¸©Î©´ôÉìÇÀÎÓ¹â¹»¤Ç²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤¬ºîÆ°¤·¡¢¶µ»Õ¤«¤é¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç±ì¤È±ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ´Û¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ë½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Î¾²¤Ç¾Ç¤²¤¿¤Á¤ê¤È¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¶á¤¯¤ÎÊÉ¤¬Ç³¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿·úÊª¤Ë¤Ï¶µ¿¦°÷¤ÈÀ¸ÅÌ¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½45¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë²Ð¤Îµ¤¤ÏÌµ¤¯¡¢·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£