旧統一教会関連団体のイベントに公務で出席したことに対して謝罪する松尾市長＝２５日、鎌倉市役所

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の関連団体が関与するイベントに鎌倉市の松尾崇市長が公務として出席していた問題で、松尾市長が初当選した２００９年の市長選で教団関連団体とつながりのある人物と「教育委員の人事を事前協議する」などとした政策協定を結んでいたことが２５日、分かった。公職にない一個人の介入で教育行政の政治的中立性が揺らぐ可能性もあり、松尾氏は同日の定例会見で「軽率な行動だったと反省している。協定はその後破棄した」と謝罪した。

松尾氏と協定を結んだのは０５年まで鎌倉市議を務めた女性（故人）。教団の関連団体「世界日報」の主催するフォーラムで講演し、教団元幹部とも親交を持って活動したとされる。

関係者によると、協定書には教育委員と教育長の人選について「我が国の伝統と文化を重んじ、郷土や国を愛し、公共心や道徳心を育む教育に信念を持つ人を事前協議の上、任命する」と明記。市の公共施設での国旗掲揚を求め、「子どもの権利条例、自治基本条例、無防備都市条例などは制定しない」とも書かれていた。

女性は戦後の小中学校の歴史教育を「自虐史観」と主張する「新しい歴史教科書をつくる会」でも活動していたといい、教科書採択についても松尾氏に「最もふさわしい教科書が採択されるよう努めること」を要求したという。