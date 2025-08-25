¡Ø¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿Ç¡Ù¤¬¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡Ä¡ÄÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Î»«¤±¸ý¤¬£÷¡×¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¡Ú»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡Û¤ß¤Ë¤éÆüµ-MINIRA-Diary-¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ëÇ¤µ¤ó¤Î»Ñ¡£
Æ°²è¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç2.2Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖËè²ó¥«¥ï¥¦¥½·¯¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¤ww¡×¡Ö¤Á¤¤¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¤Î¤ªÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ～w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿Ç¡Ù¤¬¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡Ä¡Ä¡Û
¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤ë¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó
¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ªÈè¤ì¤ÊÍÍ»Ò¤Î¡Ö¤ß¤Ë¤é¡×¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¿²Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¿¬Èø¤ò¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ê¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò¤·¤Æ´¥¤¤¤¿ÂÎ¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ë¡¢¤´¼«Ëý¤Î¥â¥Õ¥â¥Õ¤Ê´Ý´é¤âÉü³è¤·¤¿¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔËþ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¡£¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼ê¤òµñÀä¤·¤¿¤ê¡¢¿´¤Ê¤·¤«É½¾ð¤â¥à¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤Ê¤êÝµÊ°¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤È¬¤ÄÅö¤¿¤ê
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Õ¤È¸«¤ë¤È¡¢»ÒÇ¤Îº¢¤«¤é¤Î¤ªÍ§Ã£¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¡×¤È¶¦¤Ë¡¢Ãª¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤Ï¾²¤ËÍî¤È¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤ËÉô²°¤ÎÃæ¤ò°ú¤¤º¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤òÊú¤¨¹þ¤à¤È¡¢Î¾Â¤Ç¤Î·ã¤·¤¤Ï¢Â³¥¥Ã¥¯¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¡ª¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î´°Á´¤Ê¤ëÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤¬ÉÔØâ¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡ª
¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¸å¤Ï¡Ä
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¾¯¤·³«¤¤¤¿¥É¥¢±Û¤·¤Ë¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤â¥ª¥Õ¥í¤Ï¤¤¤ì¥Ã¡×¤È¤¤¤¦ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¥¢¥Æ¥ì¥³¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬ßÚÎö¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¤íÂ¤Ç´ïÍÑ¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¸«¤»¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤ò¥Õ¥ë¥Ü¥Ã¥³¤Ë¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï¥Õ¥ó¥Ã¤È¶½Ì£¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£ÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤È¡¢¤È¤³¤È¤óÉÔØâ¤Ê¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¦¥½～～¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Î»«¤±¸ý¤¬¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤Ê¤Î¾Ð¤¦w¡×¡Ö¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤âÉ÷Ï¤Æþ¤ì¡×¤ËÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤¦¤½·¯¤âµ¤¤ÎÆÇ¤À¤Ê¡Äw¡×¡Ö´ïÍÑ¤Ë¥É¥¢½³¤Ã¤Æ³«¤±¤ë¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤«¤ï¤¤¤¯¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ª¥«¥ï¥¦¥½·¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¡Ú»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡Û¤ß¤Ë¤éÆüµ-MINIRA-Diary-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ï¥¦¥½¤¯¤ó¤È¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Î¤ª¤â¤·¤í²Ä°¦¤¤Íí¤ß¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
